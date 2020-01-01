Ölümün kıyısından en iyiler arasına: Thiago Silva

Son 10 yılın en başarılı savunma oyuncularından biri olan Thiago Silva, kariyerinin henüz başında tüberküloz sebebiyle ölüm-kalım savaşı veriyordu.

YAZI: Nino Duit | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

’in 35 yaşındaki stoperi Thiago Silva’nın yaşam mücadelesi Moskova’da başlıyor.

“Sabah 6 gibi uyanır, 2-3 tane iğne olur ve bir sürü ilaç alırdım. Öğlene doğru daha çok iğne ve ilaç alıyordum, akşam da böyle devam ediyordu.”

Her Brezilyalı çocuğun olduğu gibi Silva’nın da futbolcu olma hayali vardı ve bunu gerçekleştirmeye çok yakındı. Fakir bir hayatı geride bırakarak Avrupa futboluna doğru yol almıştı. Ancak orada kupalar peşinde koşmak yerine yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı. Bu olay 2005’te yaşandı.

Daha fazla takım

Avrupa hayallerinden Moskova sürgününe

Rio de Janeiro’da dünyaya gelen Silva, kariyerinin başlarında kendi ülkesinde top koşturuyordu. 19 yaşında sıçramasını yaptı: ’nın güneyindeki Esporte Clube Juventude’de düzenli olarak forma giyen Silva daha takımdaki ilk yılında sezonun takımına aday gösterildi. 2004’ün yazında bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan , Silva’yı 2.5 milyon euroya kadrosuna kattı.

Geleceği parlaktı; ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Yeni takım arkadaşlarının hızına yetişemiyordu. Göğsü acıyor, zaman zaman ateşi çıkıyor ve sürekli öksürüyordu. Buna rağmen antrenmanlarına devam etse de profesyonel bir takım için yeterli seviyeye çıkamıyordu.

Brezilya’dan gelen genç oyuncunun durumu gizemli bir hal almaya başlamıştı. Porto’nun doktorları endişeliydi. Doktorlar teşhisi koyduğunda Silva için tedavi sürecinin anlamı bir nevi sürgün olmuştu. Kulüpteki ilk sezonunun sonunda Silva, Dynamo Moskova’ya transfer olmuştu ve orada Juventude’deki hocası ve vatandaşı Ivo Wortmann ile bir araya geldi.

Ama daha da önemlisi Moskova’da Silva’nın durumunu yakından inceleyecek doktorlarla tanıştı. Silva’yı tam vaktinde hastaneye yetiştiren doktorlarla…

Eğer Silva, Moskova’ya iki hafta daha geç transfer olmuş olsaydı; doktorlara göre 2005 yılında henüz 20 yaşında hayatını kaybedebilirdi.

Hastanede geçen 6 ay

Doktorların incelemeleri sonunda Silva’da ileri derecede tüberküloz tespit edildi. Brezilyalı oyuncunun ciğerleri iflas etmek üzereydi. Batı Avrupa’nın aksine ’da bakteriyel bulaşıcı hastalıklar azalmış sayılmazdı. O yüzden Moskova’daki doktorlar bu tarz hastalıkların tedavisi konusunda daha tecrübelilerdi.

Thiago Silva Moskova’daki hastanede altı ay tedavi edildi. İlk iki ay içinde enfeksiyon riski sebebiyle tamamen izole altında kaldı. Devamlı olarak enjeksiyonlar ve ilaçlarla tedavi edildi. Doktorlar haftada bir Silva’nın boğazına bir tüp sokarak kalbini inceliyor ve burnundan kamera sokarak ciğerlerini temizliyordu.

Annesi Dona Angela, oğlunun bir noktada hayatta kalamayacağını düşünmüş olabilir; ancak Silva mücadelesinde başarılı oldu. “Çok zorlu bir tecrübeydi. Şimdi şampiyonluklardan ve kupalardan bahsediyor olabilirim; ama kariyerimin en büyük başarısı tüberküloza karşı aldığım galibiyetti.”

Ölümün kıyısından dünyanın en iyileri arasına

6 aylık tedavi süreci sonunda Dynamo forması ile tek bir maçta dahi forma giyemeden Moskova’dan ayrılan Silva, 21 yaşında yeniden Brezilya’ya döndü. Orada Fluminense’de şans buldu. Burada da ona fırsat sunan Wortmann oldu. Brezilyalı teknik direktör Dynamo’dan Fluminense’ye giderek Silva ile üçüncü kez bir araya geldi.

Silva orada yeniden çalışmalarına başladı, bu sefer ne ateş vardı ne de öksürük. “Karamsarlığı arzu ve isteğe; umutsuzluğu ise kararlılığa çevirdim” diyen Silva, gittiği dönemin nisan ayında bir maçta forma giydi ve sonraki sezonda Fluminense ile kupa kazandı. Silva’nın kupa koleksiyonundaki ilk büyük kupasıydı.

Kısa bir süre sonra Brezilya Milli Takımı ile ilk maçına çıkan Silva, sonrasında hayallerini gerçekleştirmeye başladı. 2009 yazında yeniden Avrupa’nın yolunu tutan Silva, önce ’da ve sonrasında Paris Saint-Germain’de gösterdiği performansa dünyanın en iyi defans oyuncularından biri oldu…

Thiago Silva'nın kariyeri:

2004: Esporte Clube Juventude

2004 - 2005: FC Porto

2005 - 2006: Dinamo Moskau

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2006 - 2009: Fluminense

2009 - 2012: AC Milan

2012 - Bugün: Paris Saint-Germain