Odegaard Zidane ile çalışmak istemiyor

Norveçli yıldız Martin Odegaard, Zinedine Zidane'ın görevde kalması halinde Real Madrid'e dönmek istemiyor.

Martin Odegaard'ın Zinedine Zidane'ın göreve devam etmesi halinde İspanyol ekibine dönmek istemediğini öne sürdü. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Sport , Real Madrid'in devre arasında Arsenal'e kiraladığı Norveçli oyuncu'ın'ın göreve devam etmesi halinde İspanyol ekibine dönmek istemediğini öne sürdü.

Genç oyuncunun bu düşüncesini Real Madrid yönetimiyle de paylaştığı ancak 2023'e dek olan kontratında serbest kalma maddesi 350 milyon euro olan Odegaard için son kararın henüz verilmediği ifade edildi.

Fransız çalıştırıcının bu sezonun ilk yarısında sadece üç maçta ilk 11'de şans verdiği Odegaard, ligde aldığı 237 dakikanın ardından ara transfer döneminde takımdan ayrılmış ve Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in kadrosuna katılmıştı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği ve 31 maçta 4 gol, 6 asistle oynadığı Real Sociedad'da kalmak isteyen Odegaard sezon başında Zidane'ın talebi doğrultusunda lige bonservisini elinde bulunduran Real Madrid ile başlamıştı.