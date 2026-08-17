Ödegaard: Premier Lig bize yetmeyecek, daha fazlasını istiyoruz

Arsenal kaptanı Martin Ödegaard, kulübünün bu sezon birçok kupa kazanmaya can attığını ve Premier Lig ile yetinmenin yeterli olmadığını söyleyerek rakiplerine uyarıda bulundu.

Norveçli oyuncu, dün pazar günü oynanan Community Shield maçında Arsenal'in Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada göz doldurdu; bir gol kaydetti ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Bu üstün performans, önümüzdeki cuma günü Coventry karşısında oynanacak lig açılış maçıyla başlayacak yeni sezon öncesinde onun daha fazlasını istemesine yol açtı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığı açıklamalarında Ödegaard şunları söyledi: "Seviyemizi göstermek istedik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Elbette geçen sene ligi kazandık. Ama bu sene daha fazlasını istiyoruz. Mücadele edecek çok şey var. Ligdeki başarıyı tekrarlamak istiyoruz, buna ek olarak diğer kupaları da. Önümüzde çok iş var ve hâlâ gelişmek için geniş bir alan mevcut."

Ödegaard ayrıca, Newcastle'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer edilen ve Manchester City karşısında Arsenal formasıyla ilk kez ilk 11'de forma giyen yeni transfer Bruno Guimaraes'i övgülere boğdu.

Şöyle sürdürdü: "Gerçekten harikaydı ve son derece doğaldı. Takıma katıldığı ilk günden itibaren her şey çok doğaldı. Geçmişte onunla büyük çekişmeler yaşamış olsak da, takımın doğal bir parçası hâline geldi."

Devamında: "Kalitesini görebilirsiniz. Topu kazanma yeteneğine sahip, bir savaşçı, ama aynı zamanda topla oynama konusunda da yüksek bir kaliteye sahip."

Şunu belirtti: "O özelliği var, ne diyebilirim ki, topla son derece sakin. Her zaman yeterli zamanı ayırıyor ve pasını buluyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Antrenmanın başladığı ilk andan itibaren onun varlığını ve yeteneğini hissedebiliyorsunuz. Harika bir oyuncu. Bunu dört gözle bekliyorum."