Odegaard Madrid'den gidecek mi?

Marca'da yer alan habere göre Martin Odegaard Real Madrid kadrosunda kendisine yer bulabileceğinden emin değil.

2015'te henüz 17 yaşındayken Norveç temsilcisi Stromsgodset'ten Real Madrid'e katılan Martin Odegaard aradan 6 yıl geçmesine rağmen takımdaki geleceğine dair umutsuz.

Marca'da çıkan habere göre Carlo Ancelotti'nin orta sahadaki ilk tercihlerinden biri olmayacağını düşünen Norveçli yetenek, menajeri aracılığıyla yeni sezonu nerede geçireceğine dair kafasındaki soru işaretlerini kulüp yönetimine iletti.

Son olarak Arsenal'de geçirdiği altı aylık kiralık periyodun ardından Madrid ekibinde şans bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen oyuncu, sezon öncesinde büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştı.

2 gün önce Milan karşısında oynanan hazırlık karşılaşmasında 60. dakikada Ancelotti tarafından oyuna dahil edilen oyun kurucu, sezon genelinde de fazla şans bulamayacağını ve Ancelotti'nin kendisine güvenmeyeceğini düşünüyor. Transfer döneminde sadece David Alaba'yı transfer eden ve orta saha rotasyonunda Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Isco ve Federico Valverde'ye sahip olan Real Madrid, Odegaard'ı yeniden kiralama ya da satma opsiyonuna başvurabilir.

Mikel Arteta'nın Norveçli oyuncuyu yeniden Arsenal'de görmek istediği de uzun süredir biliniyor. Odegaard'ın yeni durağı yine Arsenal olabilir.