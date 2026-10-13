Oddo: "Inzaghi'de futbolcuya özgü bir özellik yoktu"

Eski Milan futbolcusu ve teknik direktörü Massimo Oddo, Rompipallone'deki uzun ve ilgi çekici podcast yayınında konuştu. 2006'da dünya şampiyonluğu, 2007'de ise Milan ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Oddo, yayından kısa bir kesitte eski takım arkadaşı ve yakın dostu, bugün Palermo'nun teknik direktörlüğünü yapan Filippo Inzaghi hakkında eğlenceli bir anısını anlattı. İşte sözleri:





"Pippo'nun (Inzaghi) futbolcu olarak hiçbir özelliği yoktu, tek bir tane bile. Ama kurnaz ve zekiydi. Çalım atamadığı için koşar, topu ayaklarının arasından geçirirdi. Çünkü er ya da geç koşu yolunda topu yeniden önünde bulacağını bilirdi."





MARK IULIANO DA YORUMLADI

"Pippo'nun insanı tokatlamak isteten bir yüzü vardı, ama iyi anlamda. Deplasmanda bütün maç boyunca sıkıntı çekerek oynardın, o da hiçbir topa doğru dürüst dokunamazdı. Sonra 92. dakikada gol atıp sana maçı kazandırmayı başarırdı."