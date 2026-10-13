24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
grafica oddo milan futuro 2025 26Calciomercato
Çeviri:

Oddo: "Inzaghi'de futbolcuya özgü bir özellik yoktu"

AC Milan

Eski Milan futbolcusu ve teknik direktörü Massimo Oddo, Rompipallone'deki uzun ve ilgi çekici podcast yayınında konuştu. 2006'da dünya şampiyonluğu, 2007'de ise Milan ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Oddo, yayından kısa bir kesitte eski takım arkadaşı ve yakın dostu, bugün Palermo'nun teknik direktörlüğünü yapan Filippo Inzaghi hakkında eğlenceli bir anısını anlattı. İşte sözleri:


"Pippo'nun (Inzaghi) futbolcu olarak hiçbir özelliği yoktu, tek bir tane bile. Ama kurnaz ve zekiydi. Çalım atamadığı için koşar, topu ayaklarının arasından geçirirdi. Çünkü er ya da geç koşu yolunda topu yeniden önünde bulacağını bilirdi."


MARK IULIANO DA YORUMLADI

"Pippo'nun insanı tokatlamak isteten bir yüzü vardı, ama iyi anlamda. Deplasmanda bütün maç boyunca sıkıntı çekerek oynardın, o da hiçbir topa doğru dürüst dokunamazdı. Sonra 92. dakikada gol atıp sana maçı kazandırmayı başarırdı."

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin