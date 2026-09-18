Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak, İspanya başkentinin derbisi öncesinde takım arkadaşı Julian Alvarez'in durumu hakkında konuştu. La Liga'nın 7. haftasının zirvesinde Atletico, Real Madrid ile öbür gün pazar günü karşılaşacak.

Marca gazetesi, Oblak'ın açıklamalarını yayımladı. Oblak, "Oyuncular ve liderler, Julian Alvarez'in durumunu artık geçmişte kalmış bir mesele olarak ele aldı. Kendisi şu anda bizimle ve biz ona destek oluyoruz." dedi.

Oblak sözlerine şöyle devam etti: "Alvarez elinden gelenin en iyisini sunuyor. Zaten bazı maçlar oynadı ve verebileceği her şeyi verdi. Burada kaldığı sürece seviyesinin yüzde 100'ünü büyük bir bağlılıkla ortaya koyacağından, bu kulüp için ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek adına yapabileceği her şeyi yapacağından eminim."

Oblak, "Son maçlarda, özellikle de son maçta çok iyi bir performans sergiledik, gerçekten iyi oynadık. Ancak sezonun başındayız, eksik oyuncular var, yeni oyuncular katıldı ve takım hâlâ inşa aşamasında." ifadelerini kullandı.

Oblak şu sözleri vurguladı: "Derbinin Atleti'nin sezon gidişatını değiştireceğini düşünmüyorum. İlk derbiden bu yana amaç her zaman kazanmak oldu. Sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyar, en iyisini sunma ve takıma yardım etme arzusuyla maça çıkarsın. Bu sefer de farklı olmayacak."

Atleti'nin kalecisi şunları açıkladı: "Futbol genel olarak değişiyor. Gol yemek ya da gol atmak, birkaç yıl öncesine göre farklı hâle geldi. Eskiden takımlar daha iyi savunma yapıyordu ve bazı takımlar aynı hücum gücüne sahip değildi. İspanya Ligi zor bir lig ve buradaki oyun anlayışı eskiye göre farklılaştı."

Savunmadaki iyileşmeyle ilgili olarak Oblak, "Gol yemediğimiz maç serisini sürdürmeyi umuyorum, ancak takımlar artık daha önce değerlendiremedikleri boşlukları nasıl bulacaklarını öğrenmiş durumda." yorumunu yaptı.

Oblak şuna dikkat çekti: "Koke bu kulübün bir efsanesi ve bunu hâlâ kanıtlıyor. Sunduklarından dolayı forma giyiyor; Koke olduğu için ya da çok sayıda maç oynadığı için değil, her gün antrenman yapış şekli sayesinde."

Oblak sözlerini şöyle tamamladı: "La Liga şampiyonluğunu kazanmaya çalışacağız. Real Madrid ve Barcelona gibi büyük takımların yanı sıra Athletic Bilbao, Villarreal ve Real Betis ile de mücadele ediyoruz. Ancak katıldığımız her yıl kazanmak istiyoruz. Biz ilk dört sıradan birine girmek için mücadele etmiyoruz, şampiyonluk istiyoruz."

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