Obi Mikel'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'i listesine aldı.

Beşiktaş orta sahaya takviye için transfer listesine John Abi Mikel'i dahil etti.

beIN Sports'un haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Nijeryalı futbolcuyu takımda görmek istediği ve yöneticilerin bu transfer için harekete geçtiği öğrenildi.

En son İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen ve şu an bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

32 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.