Obi Mikel: Trabzonspor'a asla geri dönmem

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden John Obi Mikel ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle sezonun iptalini istediğini sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından takımdan ayrılan John Obi Mikel, The Athletic’e verdiği röportajda ’dan gelecek yeni bir teklifi asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Nijeryalı futbolcu, resmi Instagram hesabı üzerinden Süper Lig'in devam ediyor olmasına ilişkin şunları söylemişti: "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bire bir toplantıya çağrıldığını ve paylaşımın silinmesinin istendiğini söyleyen Mikel, “Bu benim fikrim, böyle hissediyorum. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. İfade özgürlüğüm var” diyerek yaptığı paylaşımı silmeyi reddettiğini söyledi.

Daha fazla takım

Futbol oynamaya devam etmenin doğru olmadığını söyleyen Obi Mikel, “Ben de şampiyon olmayı istiyordum ama geldiğimiz bu noktada önemli olan şey insanların hayatını kurtarmak. Bu virüsü yenmek için elimden gelen her şekilde yardım etmek istiyorum. Maçlara çıkarak küresel duruma yardımcı olduğumuzu sanmıyorum" dedi.

"Trabzonspor'un umrunda değildi"

Trabzonspor'un ayrılık sürecindeki tutum ve davranışını eleştiren tecrübeli futbolcu, “UEFA futbol etkinliklerini erteledi. Hala ’de oynamaya nasıl devam ederler? Bu hiç doğru değil. Ama bana sorarsanız Trabzonspor’un umrunda bile değildi. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim. Bana ‘Eğer eve gidersen geri dönemezsni’ dediler. Ben de, “Tamam, eve gidiyorum’ dedim" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yaşayan ailesini görmeye gittikten sonra Türkiye'ye dönen ve kulüple iletişime geçen Obi Mikel, “Ailemi görmeye gitmem ve çocuklarımla birlikte olmam gerektiğini kulübe açıkladım. Her sabah beni arıyorlar, telefonda ağlıyorlar, neden arkadaşlarıyla oyun oynayamadıklarını, neden kimseye dokunamadıklarını bana soruyorlardı. Her sabah çocuklarıma yalan söylüyor olmaktan, salgın yüzünden paniğe kapılmamaları için hikayeler uydurmaktan mutlu değildim" dedi.

"Doğru olanı yapmak için vazgeçtim"

Obi Mikel, ailesi ile birlikte olmak için sözleşmesini feshetmeyi ve haklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini belirterek devam etti:

“Eğer eve gidersem rahatlayacaklarını biliyordum çünkü babaları evde olacaktı. Kulübe ‘Tamam, eğer böyle diyorsanız sözleşmemden vazgeçmeye razıyım. Ailemle birlikte olmak, doğru olanı yapmak ve dünyaya yardım etmek için… Şu anda herkes evde kalmalı.”

“Bu duruşu göstererek finansal açıdan zarara uğradım. Her kuruşuna değer. Çocuklarımı iyi ve mutlu görmek, bu süreci birlikte atlatacağımızı bilmek.. Bu salgını yenmenin tek yolu; ailemizle beraber evde kalmak, onlara ve komşularımıza göz kulak olmaktan geçiyor.

“Her hafta kadrodaydım, oynuyordum. Takım kazanıyordu, lider olduk. Çok iyi oynuyorduk. Şampiyon olma şansımız da vardı ama doğru olanı yapmak için tüm bunlardan vazgeçtim.”

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"Trabzonspor'a asla dönmem"

Obi Mikel, Trabzonspor kendisine yeniden teklif yaparsa bunu reddedeceğini söyledi: “Trabzonspor’a geri dönmek mi? Asla. Bu süreci ele alma biçimleriyle asla dönmem."

“Bazen hayatta kendimize bakmalı ve neyin daha önemli olduğunu sormalıyız. Kiminle arkadaş olmak istiyorum? Başım beladayken bana kim yardım edecek? Şu durumu nasıl ele aldıklarına bakıyorum da; kendimi yeniden Trabzonspor’a giderken görmüyorum.”

“Her şey normale döndüğünde umarım bir yerlerden teklif gelir. Eve yakın olmak istiyorum, belki İngiltere’de bir kulüpte oynarım. Ne olacağını göreceğiz.”