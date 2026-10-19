21 yaş altı Joy Elit Ligi'nde yedinci haftanın başlamasıyla birlikte tüm gözler genç yeteneklerden oluşan bir gruba çevriliyor. Turnuva, yeteneklerini kanıtlamaya ve A takımların teknik heyetlerinin dikkatini çekmeye çalışan vaat dolu isimler sunmaya devam ediyor.

Ağları bulma içgüdüsüne sahip bir forvet, fırsat üretmekte usta bir orta saha oyuncusu ve hız ile bireysel yetenekleriyle öne çıkan unsurlar arasında, yeni haftada takip edilmeyi hak eden beş isim öne çıkıyor.

Luay el-Ubeydi: Hilal'in göz önündeki yeteneği

Hilal forveti Luay el-Ubeydi, Joy Elit Ligi'nde takımının formasıyla dikkat çeken performanslar sergiledikten sonra beklenen isimlerin başında geliyor. Savunmacıların arkasındaki akıllı hareketleri, boşlukları değerlendirme ve kaleye ulaşma becerisi bu performansların ardındaki etkenler.

Oyuncu, Neom ve Jubeylin karşılaşmalarında dört gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Suudi Arabistan 20 Yaş Altı Milli Takımı'na katılarak ve Özbekistan kampında Rusya ile Özbekistan milli takımları karşısında gol atarak varlığını pekiştirdi.

Medya raporları, yeteneğinin aralarında Borussia Dortmund'un da bulunduğu Avrupa kulüplerinin ilgisini çektiğine işaret ediyor; bu da onun gelecek karşılaşmalarına ayrı bir dikkat katıyor.

Abdullah el-Devseri: Ahli'nin küçük cevheri

2009 doğumlu Ahli oyuncusu Abdullah el-Devseri, Vahda karşısında dikkat çekici bir performans sergiledikten sonra takip edilmeyi hak eden isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Hatlar arasında hareket etme hızından ve savunmayı ister derinlikten ister kanatlardan yarma becerisinden yararlandı.

el-Devseri, karşılaşma boyunca takımının iki golüne de etkili biçimde katkı sağlamayı başardı; birinci golle sonuçlanan atağı hazırladı ve ikinci golü de kendisi üretti. Ayrıca kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda gol atmaya yaklaştı. Hücum rollerindeki çeşitlilik, Ahli'ye önümüzdeki dönemde üzerine inşa edilebilecek vaat dolu bir seçenek sunuyor.

Suheyb el-Hevsavi: İttihad'ın çok yönlü silahı

İttihad oyuncusu Suheyb el-Hevsavi ise onu takımın hücum sisteminde önemli bir unsur kılan bir dizi özelliğe sahip; zira orta sahanın sağ tarafında hareket edebilirken aynı zamanda kanat ve oyun kurucu rollerini de üstlenebiliyor.

Oyuncu, Hulud karşılaşmasında, Ammar el-Gamidi'nin kaleye ulaşıp gol atmasına katkı sağlayan ustaca bir ara pas atarak teknik açıdan dikkat çekici bir an ortaya koydu. İyi oyun görüşünün yanı sıra el-Hevsavi, boşlukları yarma, çalım atma ve şut çekme becerisiyle de öne çıkıyor; bunlar İttihad'ın yedinci haftada rekabeti sürdürmesine yardımcı olabilecek unsurlar.

Hassan İdris: Hazm'ın eski parlaklığını geri kazanma umudu

Hazm, altıncı haftada Damak karşısında takımının yenilmesine rağmen yeniden gol atan Hassan İdris'in hücum katkısını sürdürmesini umuyor.

Oyuncu, turnuvanın geçen sezonundan dikkat çekici bir deneyime sahip; zira takımının galibiyeti ve şampiyonlukla taçlanmasıyla sonuçlanan Feth karşısındaki final maçında Hazm'ın en öne çıkan isimlerinden biriydi.

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En belirgin güçlü yönleri, birebir mücadeleler ve ceza sahası içinde hızlı karar verme becerisinde yatıyor; bunun yanı sıra güçlü şutlara ve savunmacıların hatalarını değerlendirme kabiliyetine de sahip. Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran takımın sonuçlarını iyileştirmeye ihtiyaç duymasıyla birlikte, İdris'ten önümüzdeki haftalarda beklenen rolün önemi de artıyor.

Hamza Salem: Belirleyici olmayı arayan Vahda forveti

Vahda'da ise, Ahli karşılaşmasında olumlu işaretler veren forvet Hamza Salem dikkat çekiyor. Direkten dönen topu hızlı takip ederek kaydettiği golle takımını maça geri döndürdü.

Etkisi yalnızca golle sınırlı kalmadı; uzatma dakikalarında, Ahli kalecisinin müdahalesinin ardından üst direğe çarpan güçlü bir vole vuruşuyla da tehlikeli bir fırsat yarattı.

Salem, ceza sahası içindeki iyi pozisyon alma ve seken toplarla hızlı mücadele etme becerisiyle öne çıkıyor; bu da yedinci haftada uygun boşlukları ve fırsatları bulması halinde onu farkı yaratabilecek unsurlardan biri haline getiriyor.



