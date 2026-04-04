O utanç verici olayın ardından... Fleck, Yamaal'ın öfkesini açıklıyor

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hans Flick, Atlético Madrid'i 2-1 yendikleri maçın ardından genç yıldızı Lamine Yamal'ın gösterdiği öfkeye ilişkin yorumda bulundu.

Flick, bugün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftası kapsamında "Riazir Metropolitano" stadyumunda oynanan maçtaki oyuncunun performansıyla ilgili bir sorun olmadığını söyledi.

Alman teknik direktör, Yamal'ın performansından dolayı öfkeli olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, performansından dolayı değil, iyi oynadı" diye yanıtladı.

Ve ekledi: "Mesele bazı durumlarla ilgili... Elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak gol atma ya da son pası verme konusunda şanssızdı... Ama sonuçta o soyunma odasında ve her şey yolunda."

Flick'in açıklamaları, maçın ardından kameraların yakaladığı şaşırtıcı bir sahnenin ardından geldi. Yamal, sahadan çıkarken öfkeli görünüyordu ve soyunma odasına doğru yoluna devam etmeden önce teknik direktörüyle konuşmayı reddetti.

Bu galibiyet, Barça'nın La Liga sıralamasında 76 puanla liderliğini pekiştirdi ve bugün erken saatlerde Real Mallorca'ya 2-1 yenilen ikinci sıradaki rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.