"O, Ronaldo ve Messi'nin 19 yaşındaki hâllerinden daha ileride"

Steven Gerrard, Overlap Daily'de Lamine Yamal'dan övgüyle söz ediyor. Liverpool'un eski yıldız oyuncusu, Barcelona'nın kanat oyuncusunu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bile önüne koyuyor.

"Ronaldo'nun 19 yaşındaki hâlinden daha ileride. Genç bir oyuncuyken Messi'ye karşı oynadım; muhtemelen Messi'nin o dönemki seviyesinden de ileride" diyen Gerrard, Yamal'a övgüler yağdırdı.

Gerrard, Yamal'ın zamanla Ronaldo ve Messi'nin seviyesine ulaşabileceğine yürekten inanıyor. Ancak Liverpool efsanesi, Barcelona'nın yıldız oyuncusunun bunun için bu iki büyük ismin hırsını ve istikrarını göstermesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Yorumcu, geçen hafta TNT Sports'ta da Yamal'ı övmüştü. Barcelona-Aston Villa maçı öncesinde Gerrard, "Bir süper yıldızdan söz ediyoruz. O bir fenomen. Şu anda ortaya koyduğu rakamlar, golleri ve asistleri, inanılmaz; neredeyse ürkütücü. Bu akşam stadyumda olup onu yakından izlemek şüphesiz büyük bir keyif olacak" demişti.

Eski oyun kurucu, Yamal'a Barcelona'ya bağlı kalmasını da tavsiye ediyor. "Barcelona her sezon La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor. Her hafta 100 bin seyirci önünde oynuyorsun ve millî takımın ilk 11 oyuncususun. Neden ayrılmak isteyesin ki?"

Yamal bu yaz 19. yaş gününü kutladı. Bir hafta sonra İspanya ile dünya şampiyonu oldu. Kanat oyuncusu, iki yıl önce de Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Yamal, Barcelona ile üç kez İspanya lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca bir kez ulusal kupayı, iki kez de İspanya Süper Kupası'nı kazandı.