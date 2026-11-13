Fransa Milli Takımı, Kylian Mbappe'nin takımla birlikte yaptığı antrenmanlara dönmesiyle güçlü bir moral desteği aldı. Bu gelişme, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek olan kritik Türkiye maçından iki gün önce yaşandı.

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İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid'in yıldızı Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda gerçekleştirilen akşam antrenmanına katıldı ve böylece Horozların beklenen karşılaşmaya yönelik hazırlıklarındaki en dikkat çekici gelişme oldu.

Antrenmanlarda Fransız forvet, fizik kondisyonunda belirgin bir iyileşme göstermesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya döndü. Oyuncu, uyluk arka kasında yaşadığı ağrılar nedeniyle perşembe günü San Siro Stadı'nda oynanan İtalya maçını kaçırmak zorunda kalmıştı.

Zidane, cuma günü alınan 3-1'lik yenilginin ardından, bir sonraki maçta Mbappe'ye güvenebileceğine olan inancını vurguladı ve onu İtalya karşısında dinlendirmenin önceden belirlenen planın bir parçası olduğunu açıkladı.

Zidane, basın toplantısında Real Madrid'in yıldızının fizik durumuna ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Pazar günü hazır olmasını umuyorum. Plan buydu; bazı ağrılar yaşadığı için dinlenmesi gerekiyordu, ancak oynama ihtimali korunarak."

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Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak çıkacağı ilk finalde Mbappe'nin hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Zira Horozların, Avrupa Uluslar Ligi'ndeki gruplarının liderliğini geri almak için pazar günü Türkiye'yi yenmesi ve İtalya'nın Belçika karşısında puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

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Fransa Milli Takımı'nın kaptanının geri dönmesi, iki kez dünya şampiyonu olan oyuncunun cuma günü San Siro Stadı'nda İtalya karşısındaki maçta yokluğunun hissedilmesinin ardından bu karşılaşmada büyük önem taşıyor.

Fransa Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi'ndeki serüveninde kritik bir aşamaya girdi. İtalya karşısında alınan yenilginin ardından birinci seviye birinci gruptaki hesapları karıştı. Bu sonuç, teknik direktör Zinedine Zidane'ın geçen temmuz ayında Horozların teknik sorumluluğunu üstlenmesinden bu yana devam eden yenilgisiz sicilini de sona erdirdi.

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Zidane'ın Fransa Milli Takımı ile serüveninin başlangıcı, onun Fransız futbol tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olması nedeniyle büyük ilgi gördü. Görevi Didier Deschamps'ın yerine devralan Zidane, elindeki deneyimli oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan seçkin bir kadrodan yararlanarak milli takımı yeniden kupa kürsülerine taşıma beklentileri arasında bu göreve başladı.

Zidane, resmi serüvenine geçen 25 Eylül'de deplasmanda Türkiye karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle başlamıştı. Galibiyet golünü kaydeden Kylian Mbappe, aynı maçta dizinden sakatlanmış ve bu sakatlık onu milli takımın önceki uluslararası ara dönemindeki diğer karşılaşmalardan uzak tutmuştu.

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Real Madrid'in kaptanının yokluğuna rağmen Fransa Milli Takımı, biri Brüksel'de diğeri kendi sahasında olmak üzere Belçika karşısında iki galibiyet elde etmeyi başardı. İtalya karşısındaki maçı ise beraberlikle sona erdi ve böylece beşinci haftaya kadar yenilgisiz sicilini korudu.

Ancak İtalya karşısındaki son maç, özellikle savunma açısından hâlâ ele alınması gereken bazı sorunları ortaya çıkardı. Fransa Milli Takımı, Michael Olise'nin golüyle öne geçmesine rağmen ev sahibi takım skoru tersine çevirmeyi ve maçı 3-1 kazanmayı başardı.

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Francesco Pio Esposito iki gol kaydederken, üçüncü golü Davide Frattesi ekledi ve Zidane'ın ekibi onun yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuç, gruptan çıkacak iki takımlık bilet için rekabeti yeniden alevlendirdi. Fransa ve İtalya milli takımları 10'ar puanla eşitlendi; ancak İtalya ikili averajda üstün durumda. Belçika Milli Takımı 9 puanla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye Milli Takımı üst üste beş yenilgi almasının ardından puansız olarak sıralamanın en altında bulunuyor.