Real Madrid'in resmî televizyon kanalı, Brezilyalı Vinicius Junior'a dört maç ceza verildiğinin açıklanmasının ardından sert bir saldırı başlattı. İspanya La Liga'da Villarreal karşısında kırmızı kart görmesinin ardından gelen cezayı değerlendiren kanal, kulübün yerel ligde maruz kaldığı muamelenin Avrupa kupalarında yaşadıklarından farklı olduğunu savundu.

Kanalın tepkisi, bugün çarşamba akşamı oynanacak Roma - Real Madrid karşılaşması öncesindeki yayında geldi. Brezilyalı yıldıza verilen cezadan duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen kanal, İspanyol hakemliğine ve yerel futbol kurumlarının yanı sıra basın organlarına da eleştiriler yöneltti.

Real Madrid kanalı: Bu bir savaş

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, kanaldaki konuşmacılardan biri cezaya ilişkin yorumuna şu sözlerle başladı: "Şimdi Vinicius'a gelince, peki, hiçbir şey yok. Bu bir savaş." Bu sözler, Real Madrid ile İspanyol futbolunu yönetmekten sorumlu kurumlar arasındaki anlaşmazlığın şiddetinin arttığına işaret ediyordu.

Saldırı yalnızca hakem kararlarıyla sınırlı kalmadı, basın organlarına da uzandı. Konuşmacılar, basın organlarını La Liga Başkanı Javier Tebas'tan maddi destek almakla suçladı ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu yardımların niteliğinin ve miktarının açıklanmasına yönelik önceki taleplerini hatırlattı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Alaycı bir tonla, bu desteği alan bazı basın organlarının, Real Madrid'in performansını sürekli eleştiren ve takımın kötü oynadığını tekrarlayan kuruluşlar olup olmadığını sorguladılar. Onlara göre bu kuruluşlar, kulübe karşı yürütüldüğünü düşündükleri kurumsal kampanyayı ise görmezden geliyor.

Konuşmacılar, Real Madrid'in İspanya'daki müsabakalarda tüm bu koşullarla mücadele etmek zorunda kaldığını, Avrupa turnuvalarındaki durumun ise tamamen farklı olduğunu belirtti.

İspanyol hakemliği ile Avrupa hakemliği arasında karşılaştırma

Eleştirileri kapsamında Real Madrid kanalı, Vinicius'a La Liga'da ve Avrupa müsabakalarında gösterilen muameleyi karşılaştırdı. Kanal, oyuncunun İspanya'da maruz kaldığı müdahalelerin Avrupa'da aynı şekilde değerlendirilmediğini, orada ihlaller meydana geldiğinde ise bunların uygun biçimde cezalandırıldığını söyledi.

Kanal ayrıca, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA" çatısı altındaki müsabakalarda, kendi ifadesiyle, önceden belirlenmiş hakem eğilimlerinin görülmediğini vurguladı. Ardından Real Madrid'in kıta turnuvasındaki maçlarının İspanyol hakemlere verilmemesiyle alay etti.

Konuşmacılar, İspanyol hakemlerin takımın Avrupa müsabakalarındaki maçlarını yönetmesine izin verilmesinin "son derece ilginç" bir durum olacağını söyledi. Bu ifade, kanalın yerel hakemliğe karşı duyduğu güvensizliğin boyutunu yansıtıyordu.

"Vinicius yeterli korumayı görmüyor"

Kanal, Brezilyalı yıldızı savunmayı sürdürerek, onun diğer yıldızlara tanınan korumanın aynı düzeyinden faydalanmadığını savundu. Bu, İspanya sahalarında oyunculara gösterilen muamelede var olduğunu düşündükleri eşitsizliğe bir göndermeydi.

Konuşmacılar saldırılarını ezeli rakip Barcelona'ya bir imayla noktaladı: "Camp Nou'da böyle bir şeyin yaşanmasını hayal edemiyorum." Bu söz, İspanyol futbolunda büyük kulüplere gösterilen muamelede eşitliğin ne ölçüde sağlandığına dair bir kuşku taşıyordu.

Bu açıklamalar, Vinicius'a dört maç ceza verilmesi kararının ardından geldi. Bu durum Real Madrid'i cezayı hafifletmek amacıyla itiraz başvurusunda bulunmak üzere harekete geçirdi. Olayla ilgili tartışmalar ve bunun takımın başta Barcelona karşısındaki El Clasico olmak üzere yaklaşan maçlara hazırlığına yansımaları ise giderek artıyor.