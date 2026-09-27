"O gerçek bir Xavi oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'nda çok oynayacak"

Joey Veerman, uzun bir aranın ardından Hollanda Milli Takımı’na geri döndü. Ronald Koeman döneminde iki yıl boyunca yeniden davet alamayan orta saha, teknik direktör Xavi Hernández tarafından ise hemen kullanıldı. Sırbistan’a karşı oynanan maçta (1-2 galibiyet) Volendamlı futbolcu çok iyi bir performans sergiledi; bunu Rafael van der Vaart da gördü.

Veerman, EURO 2024’te Avusturya’ya karşı oynanan maçta (2-3 mağlubiyet) çok kötü bir performans ortaya koymuş ve yarım saatten biraz fazla süre sonra oyundan alınmıştı. Ardından iki yıl boyunca Hollanda Milli Takımı’ndan davet alamadı.

“Pas konusunda açık ara en iyisi o. Sadece oyunun oynandığı tempo çoğu zaman biraz daha yavaş görünüyor ama şimdi Borussia Dortmund’da bunun gelişiminde yeniden bir adım atabilmek için ihtiyaç duyduğu bir basamak olduğunu kanıtlıyor”, değerlendirmesinde bulundu Van der Vaart, NOS’a.

Eski futbolcu, Veerman’ın Bundesliga seviyesinden ve Dortmund’daki takım arkadaşlarından beslendiğini gördü. “Her top yerli yerinde ve doğru hızda geliyor. Veerman pas verdiğinde herkes yüzünü dönebiliyor.”

“Bence o tam bir Xavi oyuncusu. Gerçekten de sık sık ilk 11’de oynayacak”, diyerek Veerman’ın Hollanda Milli Takımı’ndaki rolüne ilişkin tahminde bulundu Van der Vaart. Theo Janssen de 27 yaşındaki orta saha için övgü dolu sözler kullandı.

“Xavi’nin istediği oyun tarzında, çapraz paslar vermek var; Veerman bunu çok iyi yapabiliyor. Topu hatlar arasına harika gönderiyor ve o pas çok sert oluyor. O zaman dönüp hızlanabilmeniz için tam o bir metrelik alanı buluyorsunuz. Xavi’nin ona neden önem verdiğini anlıyorum”, dedi Janssen.

“Bu arada Sergio Busquets de çok hızlı değildi”, diyerek Arnhemlı isim Veerman’ı İspanyol eski orta sahayla kıyasladı. “Ama o da topu her zaman doğru renge oynardı”, sözleriyle noktaladı.