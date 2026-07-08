"O alçak el sıkışmayı reddetti"... Paragvaylı senatörden Mbappé'ye yeni bir saldırı

Paraguay’da, Fransa milli takımının forveti Kylian Mbappé’nin davranışlarına ilişkin siyasi tartışmalar, Senatör Celeste Amarela’nın “Les Bleus” yıldızına sert eleştiriler yöneltmesinin ardından yeniden gündeme oturdu.

Senatör, Kylian'ı 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu maçının ardından ülkesinin kalecisine hakaret etmekle suçladı. Amarela, Fransız forveti "alçak" olarak nitelendirerek, "Les Bleus"un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan bu yana Fransa kaptanını takip eden eleştiri fırtınasını yeniden alevlendirdi.

Senatör Amarela, Paraguay Senatosu’nda yaptığı yeni konuşmada öfkesinin nedenini şöyle açıkladı: “Bizi ne kızdırdı? Dünya önünde ilk kez oynayan genç kaleci Orlando Gil’in Müppé’ye alçakgönüllülükle elini uzatması, ama bu alçağın bunu reddedip yüzüne bağırması. Bu Fransızların karakterine aykırıdır, çünkü bir Fransız asla böyle bir şey yapmaz.”

Krizin kökleri, Paraguay ile Fransa arasındaki maçın bitiş düdüğünün ardından, kaleci Orlando Gil ile Mbappé arasında yaşanan tartışmaya dayanıyor. Bu tartışma, Paraguaylı taraftarlar ile Real Madrid yıldızı arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Bu, Amarela’nın Mbappé’ye saldırdığı ilk sefer değildi… Daha önceki bir Senato oturumunda, onu sert sözlerle tanımlamış ve şöyle demişti: “Kamerunlu bir sömürge ürünü, Fransız gibi güç gösterisi yapıyor, kin dolu, yeni zengin, kibirli ve çirkin. Maç boyunca gergin ve korkuyordu, tıpkı takımı gibi; gol atamadılar ve tamamen şans eseri kazandılar. Milli takımımızla ilgili eleştirdiğimiz tek şey, maçtan sonra ona tokat atmamış olmalarıdır.”

Saldırı Amarilla ile sınırlı kalmadı; Senatör Nano Glaverna da eleştiri dalgasına katıldı ve Mbappé’yi “mızmız” olarak nitelendirdi. Bu yorumda, oyuncunun savunma oyuncusu Juan Cáceres’e “öpücük” teklif ettiği iddia edilen önceki bir olaya atıfta bulunuldu; yorumun kabul edilemez imalar içerdiği belirtildi.