Nzonzi kiralık olarak Galatasaray'da
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galatasaray.org
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Roma kulübü, resmi internet sitesinden hesabından yaptığı açıklamda Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını ifade etti.
Buna göre Galatasaray 500 bin euro karşılığında kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatabilecek.
Ayrıca sarı kırmızılı ekip ilk sezonun sonunda 16 milyon euro'ya Fransız oyuncuyu kadrosuna katma hakkına sahip.
Eğer Galatasaray kiralık opsiyonunu kullanıp Nzonzi'yi 1 yıl daha kadrosunda tutarsa, ikinci sezonun sonunda satın alma opsiyonu 13 milyon euro'ya inecek.
Steven Nzonzi, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 30 Serie A maçında görev aldı.