Nzonzi kiralık olarak Galatasaray'da

Roma, Fransız orta sahanın 1+1 yıllığına sarı kırmızılılara kiralandığını açıkladı.

, geçtiğimiz günlerde Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

kulübü, resmi internet sitesinden hesabından yaptığı açıklamda Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını ifade etti.

Buna göre Galatasaray 500 bin euro karşılığında kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatabilecek.

Ayrıca sarı kırmızılı ekip ilk sezonun sonunda 16 milyon euro'ya Fransız oyuncuyu kadrosuna katma hakkına sahip.

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Eğer Galatasaray kiralık opsiyonunu kullanıp Nzonzi'yi 1 yıl daha kadrosunda tutarsa, ikinci sezonun sonunda satın alma opsiyonu 13 milyon euro'ya inecek.

Steven Nzonzi, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 30 maçında görev aldı.