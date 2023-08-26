New York Red Bulls'un MLS'te harikalar yaratan Lionel Messi'yi durdurmak için bir planı var.

Messi, NY Red Bulls maçına çıkacak

Harika bir form yakaladı

Red Bulls, Messi'yi durdurmaya çalışacak

NE OLDU? Arjantinli yıldız son sekiz maçındaki gol katkılarıyla Inter Miami için harika bir form yakaladı ve PSG'den ayrıldığı günden bu yana ABD'yi salladı. Yedi Ballon d'Or sahibi Messi'nin hedefinde, David Beckham'ın ortağı olduğu kulübü play-off'lara taşımak var. MLS'te 2023 sezonuna korkunç bir başlangıç yapan Inter Miami 22 maçta topladığı 18 puanla son sırada yer alıyor.

NE SÖYLENDİ? Inter Miami ile oynayacakları maç öncesi konuşan NY Red Bulls Teknik Direktörü Troy Lesesne, rakiplerinin ortalığı kasıp kavuran yıldızı Lionel Messi'yi durdurabilmek için bir planları olduğunu söyledi: "Yalnızca yapmak istediğimiz şeye odaklanarak çalışıyoruz. Karşımızda dünyanın belki de tüm zamanların en iyi oyuncusu ama bunun için de bir planımız var. Bu maçı istiyoruz ve istediğimiz şekilde oynamaya çalışacağız. Messi'nin ABD'de yaptıkları inanılmaz. Bu büyük bir meydan okuma olacak. Ama karşımızda kim olduğundan bağımsız bizim için önemli bir maç."

BÜYÜK RESİM: Ayrıca orta saha oyuncusu Daniel Edelman da Messi'yi durdurmaları gerektiğini söyledi: "Messi tüm zamanların en iyisi. Onu mümkün olduğunca durdurmaya çalışacağız."

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SIRADA NE VAR? NY Red Bulls ile Inter Miami, 27 Ağustos Pazar gecesi karşı karşıya gelecek.