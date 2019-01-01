Nwakaeme 100 bin euro'luk primi kaptı

Trabzonspor'da son haftaların en formda ismi olan Anthony Nwakaeme, 100 bin euro'luk prim kazandı.

, Süper Lig'in 29. haftasında 'u 2-1 yenerken, 1 gol atıp 1 de asist yapan Anthony Nwakaeme maça damgasını vuran isim oldu.

Nijeryalı yıldız son 6 haftada 5 gol atıp 3 de asist yaparak toplamda 8 gole direkt katkı sağladı.

Bordo-Mavililer'de bu sezon toplamda 11 gol 8 asiste ulaşan Nwakaeme böylece sezon başında hedeflediği rakamı yakaladı.

Sözleşmesinde '19 gole doğrudan katkı sağlaması halinde 100 bin euro prim alır' maddesi bulunan Nwakaeme böylece primi de almaya hak kazandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada “Nwakaeme de sanırım 19 gole katkıda bulundu. Primi hak etti, helal olsun. Öz güveni çok yüksek bir futbolcu kendinden çok emin zaten, anlaşma yaparken o maddeyi oraya koydurdu" diyerek futbolcusunu kutladı.