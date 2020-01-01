Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.
Geçen hafta Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nijeryalı oyuncu, kritik maçın kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel, kafilede yer almadı.
Bordo-mavili kulübün Beşiktaş maçı aday kadrosu şu isimlerden oluştu: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guıiherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban