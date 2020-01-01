Trabzonspor

Nwakaeme, Sivasspor maçında sakatlandı

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Trabzonspor'un Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmada bordo mavili ekibin önemli isimlerinden Anthony Nwakaeme oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Karşılaşma 4. dakikada Alexander Sörloth ve 43. dakiakda Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attığı gollerle Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, bordo mavili ekipte Nwakaeme şoku yaşanıyor.

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30 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, hissettiği ağrılar nedeniyle oyuna devam edemedi ve 35. dakikada yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

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    Trabzonspor, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

    Nwakaeme'nin siyah beyazlı ekip karşısında oynayıp oynayamayacağı yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

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