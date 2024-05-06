Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin, FIFA'daki Türk yöneticiyi dolaylı yoldan işinden ettiği bildirildi.

Skorer'in Ajansspor kaynaklı haberine göre; Katar’ın başkenti Doha’da, Lusail Stadı’nda oynanan Arjantin-Fransa finalinden sonra kupa töreninde sahaya girerek Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası sevincine ortak olan Türk restoran işletmecisi Nusret Gökçe’nin bu hareketi FIFA’nın Türk yöneticisi Ersan Gökay’ın işini kaybetmesine neden oldu.

Kupayla poz vermişti

Nusret Gökçe’nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışıldı.

İşte bu garip durumun hikayesi Norveç’in araştırmacı futbol platformu josimarfootball.com sitesinde Sam Kunti imzasıyla yayınladı.

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Hikaye, Nusret’in final maçı sonrası sahaya izinsiz girdiğini ve bunun da FIFA’nın bir Türk yöneticisinin işine mal olduğunu ortaya koyuyor.

FIFA’nın o dönem kıdemli etkinlik kontrolörü (senior event controller) olarak çalışan ve 2022 Dünya Kupası sırasında futbolun efsanelerine eşlik etme görevini yerine getiren Ersan Gökay, B2023 Kadınlar Dünya Kupası finansal proje liderliği görevini de üstlenmişti.

Ancak Katar’daki Dünya Kupası onun adeta kabusu haline geldi ve “kalbimin projesi” dediği Kadınlar Dünya Kupası’na da gönderilmedi.