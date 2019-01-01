Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a destek mesajı

Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için destek mesajı yayımladı.

Nuri Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış," ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu ise Nuri'nin mesajına, "Hoş bulduk Nuri abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim," şeklinde cevap verdi.

Ozan, kendisine ödenen 11 milyon euro bonservis bedeliyle, Türk oyuncular arasında en yüksek rakama yurt dışına transfer gerçekleştiren stoper olmuştu.