Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Sarı-siyahlı kulüp, Nuri Şahin ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dortmund ne söyledi?

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nuri Şahin, BVB'nin yeni baş antrenörü olacak. Bu karar, Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ve Spor Direktörü Sebastian Kehl'in bugün, Şahin'le yaptığı görüşmeler sonucunda alındı. Lüdenscheid doğumlu antrenör daha sonra 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve daha önce kendi isteğiyle BVB'den ayrılan Edin Terzic'ten görevi devraldı."

Nuri Şahin ne dedi?

Nuri Şahin, imzanın ardından kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren, başarımızı en üst düzeye çıkarmak için büyük bir enerji ve tutkuyla elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.