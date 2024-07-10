"Nuri Şahin'in Barış Alper Yılmaz'ı istediğini kesinlikle biliyorum"

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine dair sürpriz açıklamalar yaptı.

Sedat Tahiroğlu eski oyuncusu hakkında konuştu

Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa ekibini açıkladı

Bonservisini duyurdu

NE OLDU? Galatasaray ve milli takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz, geçirdiği iyi sezonun ardından EURO 2024'teki performansıyla da adından söz ettirmişti. Adı transfer dedikodularına da karışan Barış Alper Yılmaz için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan sürpriz açıklamalar geldi.

NE SÖYLENDİ? Akşam Gazetesi'ne konuşan Sedat Tahiroğlu şunları söyledi: "Barış Alper Yılmaz'ı Liverpool istiyor, Arsenal istiyor diye duyuyorum ama Nuri Şahin'in istediğini kesinlikle biliyorum."

"Ama bonservis konusunda 50 milyon euro fiyatın çıkacağını sanmıyorum. 30 milyon euro civarında bir rakama satılabilir."

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Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından yüzde 20 payları olduğunu belirtti ve "Galatasaray'dan konuyla ilgili görüşme talebi gelmedi" ifadesini kullandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu başında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti.