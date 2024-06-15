Nuri Şahin, Dortmund'a Fenerbahçe'nin yıldızını alacak

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da teknik direktörlük koltuğuna otururken gözüne Fenerbahçe'nin yıldızını kestirdi.

Nuri Şahin, Edin Terzic'in koltuğuna oturdu

Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

O oyuncu, Mourinho'nun "Kalmalı" dediği tek isimdi

NE OLDU? Edin Terzic, Borussia Dortmund'dan ayrılırken koltuğuna Nuri Şahin oturdu. Fanatik'in haberine göre, Nuri Şahin, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ediyor. Borussia Dortmund işe bu transfer için ciddi bir miktarı gözden çıkarmalı. Zira habere göre Fenerbahçe, Ferdi için en az 30 milyon euro istiyor.

BÜYÜK RESİM: Jose Mourinho'nun da geçtiğimiz günlerde yönetime sunduğu raporda Ferdi Kadıoğlu için "Takımda kalmalı" dediği öne sürülmüştü. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan Ferdi, 3 gol, 5 asist kaydetti.

DAHA FAZLASI: Ferdi Kadıoğlu geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 3.328 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu. Borussia Dortmund'un yanı sıra Napoli ve Arsenal'ın da 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Türkiye ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele verecek olan Ferdi Kadıoğlu turnuvanın ardından geleceğini şekillendirecek kararı verebilir.