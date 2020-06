Nuno Gomes: Bernardo Silva, Guardiola sayesinde çok gelişti

Portekizli eski milli futbolcu, vatandaşının Pep Guardiola ile çalışmaya başladıktan sonra daha komple bir oyuncu haline geldiğini söyledi.

Bernardo Silva, 2017 yılında 46 milyon sterlin karşılığında 'dan 'ye transfer olmuştu.

25 yaşındaki Portekizli oyuncu, İngiliz ekiple birlikte iki Premier Lig, bir Federasyon Kupası, üç Lig Kupası ve iki Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Bernardo Silva aynı zamanda 2018-19 sezonunda taraftarların oylarıyla Manchester City'de sezonun oyuncusu seçildi.

Vatandaşını bu başarılarını değerlendiren Nuno Gomes, Stats Perform News'e yaptığı açıklamada "Bernardo benim için 'in sahip olduğu en iyi oyunculardan bir tanesi. Pep ile birlikte çok gelişme gösterdi. Guardiola her zaman Bernardo Silva'nın büyük bir hayranı olduğunu söyledi. Bununla da kalmayıp ona her zaman inandı. Bernardo Silva için bu teknik direktörüne büyük bir güven duymasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.