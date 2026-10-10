Suudi Arabistan ekibi Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, iki takımın Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin sekizinci haftasındaki karşılaşması sırasında Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in penaltı talep etmesinin ardından onunla konuştuğu bir videonun yayılmasıyla yeniden Hilal konusunda tartışma yarattı.

Maçın 39. dakikasında Nunez, Nassr'ın bir savunmacısıyla temas sonucu Nassr ceza sahası içinde yere düştü ve Diriyah forveti penaltı talep etti. Ancak hakem, pozisyonu video teknolojisiyle inceledikten sonra oyunun devamına karar verdi; bu karara itirazlar yükseldi.

Bir korner atışının kullanılması sırasında Ronaldo, Nunez'in yanına giderek pozisyonla ilgili onunla kenar bir sohbete girdi. Bu görüntü, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı; takipçiler arasında yayılan bir yoruma göre Nassr kaptanı penaltının verilmemesiyle alay ederek, forvetin Diriyah yerine Hilal forması giyiyor olsaydı kararın belki de farklı olabileceğini ima etti.

Bu görüntü Hilal'i yeniden tartışmanın merkezine taşıdı; özellikle Nunez'in mavili takımın bir oyuncusuyken bu sezon sonuna kadar kiralık olarak Diriyah'a katılmış olması, Portekizli yıldız ile Uruguaylı forvet arasındaki konuşmaya ek bir boyut kazandırdı. Bu durum, Nassr ve Hilal taraftarları arasında hakem kararları konusundaki alışılmış hassasiyet göz önüne alındığında daha da öne çıktı.

Ronaldo'nun konuşmasının Hilal ile alay olarak yorumlanması yaygınlaşsa da, iki oyuncunun karşılıklı söyledikleri sözler yayılan videoda kesin olarak anlaşılmıyor. Bu da meseleyi, Nassr kaptanından teyit edilmiş bir açıklama değil, yaygın yorumlar çerçevesinde bırakıyor.

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Söz konusu hakem pozisyonu, maçın ardından geniş bir tartışmaya yol açmıştı; özellikle eski uluslararası hakem Saad el-Kesiri'nin, Nunez'in penaltıyı hak etmediğini, Nassr savunmacısının elinin konumunun etkili olmadığını ve oyunun devamı kararının doğru olduğunu belirtmesinin ardından. Böylece Nassr ile Diriyah karşılaşmasındaki tek bir pozisyon, hakem tartışmasının Hilal ile Nassr arasındaki alışılmış rekabetle birleşmesiyle iki kutbun taraftarları arasında yeni bir çekişme malzemesine dönüştü.







