Faslı Yassine Bounou'nun Suudi ekibi Hilal ile geleceğine dair söylentiler, oyuncunun "lider"in kadrosundan ayrılabileceğine işaret eden raporların ardından son saatlerde arttı.

Hilal yaz transferlerini sürdürüyor; kulüp West Ham United ile Hollandalı kanat oyuncusu Summerville'in sözleşmesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncunun kadroya katılımının 48 saat içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Hilal'e yakınlığıyla bilinen medya mensubu Abdulaziz el-Muraysil, kulüp yönetiminin Bounou'nun ismini yerli listeden çıkarmayı ve yerli kaleci Mohammed el-Owais'in varlığından yararlanmayı ciddi biçimde değerlendirdiğini doğruladı.

El-Muraysil, Bounou'nun görevinin yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giymekle sınırlı kalacağını, Faslı kalecinin bunu reddetmesi halinde ise bu yaz kendisinden tamamen yollarının ayrılacağını açıkladı.

Bu durum, yeni sezon müsabakalarında Summerville ve diğer yabancılar için yerli listede yer açmak amacıyla ortaya çıktı; bu da Faslı kaleciyi karanlık bir kaderle karşı karşıya bırakıyor.

Bu tablo, geçen sezonun ortasında ismi yerli listeden çıkarılan ve yalnızca Asya'da forma giymesiyle yetinilen Uruguaylı Darwin Nunez'in durumuyla benzerlik gösteriyor.



