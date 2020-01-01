Nürnberg’den Michael Frey için teşekkür mesajı

Fenerbahçe’nin İsviçreli forveti Michael Frey’in Nürnberg ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi.

2’de sezonu 16. sırada tamamlayan ve Ingolstadt ile oynadığı play-out rövanş maçının son saniyelerine bulduğu golle ligde kalan , takımla sözleşmeleri sona eren yedi futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı.

Açıklamada içlerinde Frey’in de olduğu bu futbolculardan bazılarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiği ve bu nedenle duyurunun tüm futbolcular için bir veda mesajı şeklinde algılanmaması gerektiğinin de altı çizildi.

Nürnberg’in sezon başında ’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Frey çıktığı 35 resmi maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.