Nürnberg’den Michael Frey için teşekkür mesajı
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Bundesliga 2’de sezonu 16. sırada tamamlayan ve Ingolstadt ile oynadığı play-out rövanş maçının son saniyelerine bulduğu golle ligde kalan Nürnberg, takımla sözleşmeleri sona eren yedi futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı.
Açıklamada içlerinde Frey’in de olduğu bu futbolculardan bazılarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiği ve bu nedenle duyurunun tüm futbolcular için bir veda mesajı şeklinde algılanmaması gerektiğinin de altı çizildi.
Nürnberg’in sezon başında Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Frey çıktığı 35 resmi maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.