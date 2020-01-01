N'Sakala Beşiktaş'a göz kırptı
Yorum()
AA
Futbola ara verilse de transfer dedikodularının arkası kesilmiyor. 2017 yazında Alanyaspor'a imza atan Fabrice N'Sakala, 2,5 sezonda gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Demokratik Kongolu oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe'yle, bu sıralar da Beşiktaş'la anılıyor.
N'Sakala, bir Beşiktaşlı'nın yaptığı Beşiktaş formalı fotoğrafını da instagram'daki hikayesine koyarak siyah-beyazlı kulübe göz kırpmış oldu.
Alanyaspor formasıyla ilk seonunda 28, ikinci sezonunda 32 Süper Lig maçına çıkan 29 yaşındak sol bek, bu sezon da 26 haftası geride kalan ligde 23 karşılaşmada görev aldı. N'Sakala Türkiye'de geçirdiği 2,5 sezonluk dönemde 2 asite imza attı.