NOS yorumcusunun Cristiano Ronaldo hakkındaki 'skandal' yorumunun ardından izleyiciler öfkelendi

Portekiz ile Kolombiya arasında oynanan kritik Dünya Kupası grup maçı, NOS’un yayınında maçın başlangıç aşamasında hemen büyük bir tartışmaya yol açtı. Yorumcu Arman Avsaroglu, maçın başlamasından birkaç dakika sonra Cristiano Ronaldo’ya sert eleştiriler yöneltti; bunun üzerine sosyal medyada öfkeli tepkiler yağdı. Birçok izleyici, yorumcunun kişisel görüşünü çok fazla öne çıkardığını düşünüyor.

Portekiz, Miami’de, Kolombiya’nın K Grubu’nu kazanmasını engellemek için sadece galibiyetin yeterli olduğu bir maça çıktı. Ronaldo henüz oyuna girmeden önce Avsaroglu, Portekizli kaptana ayrıntılı bir şekilde odaklandı. “Takım, Portekiz’in yetenekleriyle dolup taşıyor. Bu turnuvayı kazanmak için gerçekten en güçlü adaylardan biri, ama ne yaparsınız. Ronaldo gibi bir sorunu nasıl çözebiliriz?” dedi Avsaroglu.

“Bazen Ronaldo çözümün bir parçasıdır, ama çoğu zaman belki de sorunun ta kendisidir. Kariyerinin son günlerinde Portekiz’in daha iyi oyun sergilemesine engel olmuyor mu acaba? Ona sorarsanız hayır der,” dedi yorumcu.

İş bununla da bitmedi. Kısa bir süre sonra Avsaroglu tekrar Ronaldo konusuna döndü. "Portekiz'de hareketlilik az. Biraz koşu hareketlerine ihtiyaç var, ama ne yaparsınız, Ronaldo doğru anları seçiyor, artık daha fazla devam edemez. Biraz fazla durgunluk var."

NOS muhabirinin yorumları, X'te büyük öfkeye yol açtı. Onlarca izleyici, NOS yorumcusunu tarafsız olmama ve Ronaldo’ya karşı kişisel bir nefret beslemeyle suçladı.

"Yorumcunun Ronaldo düşmanı olduğu çok açık. Bir daha asla yorum yapmasına izin vermeyin!" diye yazan bir izleyici var. Başka bir izleyici ise şöyle tepki gösteriyor: "Kolombiya - Portekiz maçı sırasında NOS'ta skandal bir yorum. Artık yorumcularınızın tarafsız olmayı öğrenmesinin zamanı geldi. On beş dakika boyunca Ronaldo'ya hakaret eden birini dinlemek yerine, sadece yorumun tadını çıkarmak istiyorum."

Diğer yorumlar da durumu açıkça ortaya koyuyor. "Maç on beş dakikadır devam ediyor ve o yorumcu sadece Cristiano Ronaldo’yu yerden yere vuruyor. Bu gülünç. Bir yorumcunun sürekli kendi görüşünü dile getirmesi zaten çok can sıkıcı, ama biraz saygı gösterilmesi yerinde olurdu," diye yazıyor bir kullanıcı.

Bir başkası ise şöyle diyor: “Portekiz-Kolombiya maçını kanaldan değiştirdim. Yorumcu, Ronaldo’ya karşı adeta bir nefret kampanyası yürütüyor. Bunlar ne kadar skandal yorumlar?”

Kenny Romer de eleştirel bir tavır sergiliyor. “Kolombiya-Portekiz maçındaki o yorumcu çok yorucu. Avsaroglu’nun Messi hayranı olduğu açık, ama her seferinde Cristiano Ronaldo’yu yerden yere vurması sinir bozucu olmaya başladı.” Başka bir kullanıcı ise şöyle yazıyor: "NOS muhabirinin Ronaldo ve Portekiz hakkındaki o saçmalıkları korkunç. Emeklilik zamanı geldi." Bir başkası da şöyle diyor: "O NOS yorumcusunun Ronaldo’ya yönelik nefreti artık rahatsız edici bir hal almaya başladı."