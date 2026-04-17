NOS'ta Arno Vermeulen'in maaşı ortada: 'İnanılmaz bir rakam!'

Tina Nijkamp, NOS'un bir Yorumcu Şefi aradığına dair iş ilanını şaşkınlıkla inceledi. SBS6'nın eski kanal müdürü, özellikle "tuhaf derecede yüksek" bulduğu maaştan şaşkınlık duyuyor.

NOS Sport, toplam 21 kişilik yorumcu ekibine liderlik edecek birini arıyor. İlan metninde, haftada 36 saatlik tam zamanlı bir pozisyon için liderlik becerilerine sahip bir profil arandığı belirtiliyor.

"Spor ve spor yorumculuğuna tutkulu, insanları bir araya getiren bir lider misiniz? Dinamik bir spor ortamında yorumcuları ilhamlandırmayı, koçluk yapmayı ve yönlendirmeyi biliyor musunuz? O zaman sizi arıyoruz," diye yazıyor NOS iş ilanında ve buna bağlı olarak maksimum 7.491 avroluk toplu sözleşme maaşı belirtiliyor.

Şaşkınlık içindeki Nijkamp, Instagram Stories'inde "NOS'un baloncuğu"ndan bahsediyor. "Yorumcuların şefi... Orada bir iş var!!! Ne ÇILGINLIK!!! Bütün gün ne yaparsın ki? Peki ya NOS, Eredivisie özetlerini kaybederse ne olacak?" Vriendenloterij Eredivisie'deki özetler, en azından 2026/27 sezonuna kadar NOS'ta yayınlanacak.

Sunulan maaş da Nijkamp'ın gözüne batıyor. "Bir de o maaş. İnanılmaz yüksek!!!" diye yazıyor televizyon yorumcusu Instagram'daki Stories'inde.

Baş Yorumcu pozisyonu şu anda Arno Vermeulen tarafından dolduruluyor. Ancak deneyimli yorumcu ve gazeteci bu yıl erken emekli olacak, bu da bir boşluk yaratacak.

Vermeulen, pazar günleri düzenli olarak NOS'un Studio Voetbal programında yer alıyor. Bir süre önce, futbol talk şovunun bu sezonun ardından ekranlardan kalkacağı açıklandı.