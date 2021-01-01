Norwich City'den Süper Lig'e Daniel Farke mesajı

Geçtiğimiz yıl Championship'e düşen Norwich City, yeniden Premier Lig'e yükselirken antrenör istikrarının önemini kanıtladı.

ÖZEL | BURAK ÖZDEMİR @burakozdemr

17 Nisan 2021 tarihinde İngiltere Championship'te Watford ve Swansea City'nin puan kaybetmesiyle birlikte Norwich City, Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

Geçtiğimiz sezon 21 puanla Premier Lig'e veda eden Norwich City, dünyanın bir numaralı ligine geri dönerken antrenör istikrarının bir takım için ne kadar önemli olduğunu ispatladı.

Dortmund II'den Norwich'e...

25 Mayıs 2017 tarihinde Norwich City, resmi internet sitesi üzerinden Daniel Farke'nin menajerlik görevinde getirildiğini açıkladı. Alman menajer, bu imzadan önce Borussia Dortmund'un ikinci takımını çalıştırıyordu.

Bir süre takip edildikten sonra göreve getirilen Farke, ilk sezonunda Championship'i 14. sırada tamamlayabildi.

2018/2019 sezonu öncesi kadronun en önemli iki ismi James Maddison ve Josh Murphy'i satmasına rağmen sadece 5,5 milyon euro harcayan Norwich, ligi lider bitirerek Premier Lig'e yükseldi.

Premier Lig'de büyük hezimet

2019/2020 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Norwich City, 38 haftada sadece 21 puan toplayarak lige veda etti. İlk sezonunda 14. sırada ligi bitiren, Premier Lig'de büyük bir hezimet yaşayan Norwich yönetimi Daniel Farke'nin arkasında durmaya devam etti.

Antrenör istikrarında ısrar eden Norwich City, ödülünü bu sezon ikinci kez Premier Lig'e yükselerek aldı. Daniel Farke ve takımını bu sezon büyük bir sınav bekliyor.

Gelelim Süper Lig'e...

Bu sezon Süper Lig'de 30'u aşkın antrenör değişikliği yaşandı. Geçtiğimiz sezon ligi küme düşme potasında bitiren ancak daha sonra alınan kararla ligde kalan Kayserispor geçtiğimiz günlerde Yalçın Koşukavak'ı göreve getirdi.

Genç antrenör geçen sezondan bu yana Kayserispor'un sekizinci teknik direktörü oldu. Süper Lig'de bir-iki takım hariç kulüplerin büyük kısmında antrenör istikrarı yok.

Dünyanın her yerinde kadro planlaması yapılırken, takımın oynayacağı sistem göz önüne alınarak transferler gerçekleştirilir. Süper Lig'de ise bir takım iki sezonda sekiz kez teknik direktör değiştirebiliyor.

Kimi antrenör beş maç, kimi antrenör 10 maç görevde kalabiliyor. Antrenörleri takip etmeden, sistemini bilmeden, eldeki kadro buna uygun mu diye bakmadan gerçekleştirilen teknik direktör değişiklikleri kulüplere her anlamda büyük zararlar veriyor.

TFF'nin karar alması gerekiyor

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon başlamadan bir an evvel, bir teknik direktörün bir sezonda en fazla iki takım çalıştırabileceğini ve bir takımın da bir sezon da en fazla iki teknik direktörle çalışmasına izin vereceği bir karar almalı.