UEFA, Real Madrid ile PSV Eindhoven arasında salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta mücadelesini yönetmek üzere Norveçli hakem Espen Eskås'ı görevlendirdi. İspanyol devi bu maçta tam puan hedefliyor.

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İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, Eskås UEFA'nın elit hakem kategorisinde yer alıyor ve 2017'den bu yana FIFA kokartı taşıyor.

Bu karşılaşma, Norveçli hakemin bu sezon UEFA kulüp organizasyonlarında yöneteceği beşinci maç olacak. Eskås ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde de iki maçta düdük çaldı.

Eskås, Avrupa kupalarında dördüncü kez bir Real Madrid maçını yönetecek. Daha önce yönettiği üç karşılaşmadan da İspanyol ekibi galibiyetle ayrılmıştı.

Norveçli hakemin Real Madrid'i son yönettiği maç, geçen sezonun grup aşamasındaydı. Madrid ekibi, bu yıl 20 Ocak'ta konuk ettiği Monaco'yu 6-1'lik skorla farklı geçmişti.

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Bundan önce Eskås, 2024-2025 sezonunun grup aşamasında Real Madrid'in Fransız ekibi Stade Brest ile oynadığı maçı yönetmiş, Eflatun-Beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Eskås'ın Real Madrid ile ilk maçı ise 2023-2024 sezonunun grup aşamasında gerçekleşmişti. Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Union Berlin'i 1-0 mağlup etmişti.

Öte yandan Norveçli hakem, Avrupa kupalarında köklü bir geçmişe sahip olan PSV Eindhoven'ın hiçbir maçını şimdiye kadar yönetmedi.

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Eskås'ın Hollanda ekipleriyle tecrübesi, Ajax ve Vitesse maçlarının yanı sıra Hollanda A Milli Takımı ile 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın bazı karşılaşmalarıyla sınırlı kaldı.

Real Madrid-PSV Eindhoven maçında VAR koltuğunda ise İngiliz hakem Darren England oturacak.

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Hatırlanacağı üzere UEFA, 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte yerel ve kıta organizasyonları arasında hakemlik standartlarının birliğini güçlendirme yoluna gitti. Bu doğrultuda 55 ulusal federasyonun hakem yetkilileriyle geniş kapsamlı toplantılar düzenleyen UEFA, futbol kurallarının daha tutarlı biçimde uygulanmasını ve tartışmalı pozisyonların yorumlanmasında ülkeden ülkeye görülen farkların azaltılmasını amaçladı.

Yeni düzenlemeler, efektif oyun süresini artırmayı ve maçlarda zaman kaybını önlemeyi hedefleyen bir dizi önlemi kapsıyor. Bu önlemler özellikle kale vuruşları, taç atışları, oyuncu değişiklikleri ve sakatlık durumlarına yönelik olurken hakemlerden de bu talimatları sıkı ve istikrarlı biçimde uygulamaları istendi.

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UEFA ayrıca VAR kullanım mekanizmasının geliştirilmesine özel önem verdi. Teknolojinin yalnızca açık ve maçın gidişatını etkileyen hatalara ya da hakemin göremediği önemli pozisyonlara müdahale etmesi gerektiği vurgulanırken görüntü incelemelerinin maçın her ayrıntısının yeniden yönetilmesine dönüştürülmemesi gerektiğinin altı çizildi.