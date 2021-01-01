Norveç - Türkiye maçı neden İspanya'da oynanıyor?

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, ev sahibi ekibin isteği üzerine İspanya'ya alındı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup eden ay-yıldızlılar puan ya da puanlar almak istiyor.

Norveç - Türkiye maçı nerede oynanacak?

27 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma Norveç'te değil İspanya'nın Malaga şehrinde bulunan La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.

Koronavirüs salgınından dolayı Norveç, FIFA'ya karşılaşmayı başka bir ülkede oynamak istediğini belirtti. FIFA da Norveç - Türkiye maçının İspanya'da oynanmasına karar verdi.

Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Azerbaycan ile Portekiz arasında oynanan mücadele de İtalya'da oynanmıştı.

Norveç - Türkiye maçı hangi kanalda?

Norveç ile Türkiye arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara getirilecek.

Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir yer tutan bu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Norveç - Türkiye rekabeti

Norveç ile Türkiye şimdiye kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Türkiye sahadan 4 kez galibiyetle ayrılırken Norveç ise iki kez kazandı iki maçta berabere tamamladı.

Norveç ile Türkiye arasında oynanan son karşılaşma 17 Kasım 2007'de Norveç'te oynandı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takımımız 2-1 kazanmıştı.