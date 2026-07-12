Norveç teknik direktörü, hakemin Bellingham'ın tartışmalı golü hakkında söylediklerini açıkladı

Norveç milli takımının teknik direktörü Stale Solbakken, Dünya Kupası çeyrek finalinde iki takımın karşılaştığı maçta, İngiltere milli takımından Jude Bellingham’ın attığı tartışmalı beraberlik golüyle ilgili olarak Fransız hakem Clément Turpin ile yaşadığı tartışmayı açıkladı.

Norveç, 47. dakikada gelen Bellingham’ın golünün iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

Norveç milli takımı, golü önceleyen atak sırasında topun saha üzerinde asılı duran kamera kablolarından birine çarptığını ve bunun da Norveç kalecisi Orjan Neland’ın yaptığı kurtarışın yönünü değiştirdiğini düşünüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yayınlanan oyun kurallarına göre, top tavana veya saha üzerinde asılı olan kablolar ya da havadan çekim yapan kameralar gibi herhangi bir nesneye çarparak saha sınırları içinde kalmaya devam ederse, maç durdurulmalıdır.

Buna göre, topun kabloya değdiği tespit edilseydi, gol iptal edilmeli ve oyun topun yere düşmesiyle yeniden başlatılmalıydı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) daha sonra resmi bir açıklamada golün sayılma nedenini açıkladı.

FIFA, “İngiltere’nin Norveç karşısında ilk yarının uzatma süresinin ikinci dakikasında attığı gol öncesinde, topun içindeki sensör, top havadayken herhangi bir (top atımı) zirvesi göstermedi; dolayısıyla topun üst teline değip hareketini değiştirdiğine dair herhangi bir kanıt yoktu” dedi.

Ancak Stale Solbakken bu karara ikna olmadı ve ilk yarının bitiş düdüğü çalınır çalınmaz hakem Clément Turpin’in karşısına çıktı.

Maç sonrası basına yaptığı açıklamada Solbakken, Fransız hakemin olayla ilgili kendisine söylediklerini aktardı ve şöyle açıkladı: “Hakem bana olayı kendi gözleriyle görmediğini ve olayın gerçekten yaşandığını doğrulayan herhangi bir sinyal almadığını söyledi.”

Şöyle devam etti: “FIFA, topun teli sıyırmadığını söylediğine göre, hakem bir şey yapamaz. Ancak top yedek kulübesinin hemen önüne düştü, yani olay gerçekten yaşandı. Herkes ne olduğunu gördü ve bence durum son derece açıktı. Garip bir olaydı.”

Şöyle devam etti: “Burada oturup ağlayabilirim, ama bunu yapmak istemiyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve oyuncular turnuva boyunca harikaydı. Evet, garip bir durumdu, ama bu futbolun bir parçası ve bu yüzden futbol dünyanın en iyi sporu olmaya devam ediyor; çünkü böyle şeyler olabilir. Bunu kabul etmeliyiz.”

Şöyle devam etti: “Şanssızdık. Top doğrudan gökyüzünden düştü ve bu yüzden bu yörüngeye girdi. Bu, oyuncularımız arasında bir yanlış anlaşılmaya neden oldu ve bizim için kötü bir andı. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok.”

Solbakken sözlerini şöyle tamamladı: “Maçı tekrar oynayacağımızı sanmıyorum, yani gerçek bu.”