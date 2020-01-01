Norveç Millî Takımı'nı Stale Solbakken çalıştıracak

Norveç Millî Takımı'nın teknik direktörlüğüne Stale Solbakken getirildi.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, millî takımı 2017'den bu yana çalıştıran İsveçli Lars Lagerback'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

72 yaşındaki Lagerback'tan boşalan görev için Norveçli eski millî futbolcu Stale Solbakken ile anlaşıldı. 52 yaşındaki Solbakken'in 7 Aralık'ta göreve başlayacağı belirtildi.

Köln ve Wolverhampton kulüplerinin de teknik direktörlüğünü yapan Solbakken, ekim ayında ayrıldığı Kopenhag'da 8 lig şampiyonluğu kazandı.