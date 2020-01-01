Eliteserien

Norveç Eliteserien, Eurosport'ta!

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16 Haziran'da başlayacak Norveç Eliteserien, Eurosport tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Ara sona eriyor. Ligler birer birer başlamaya devam ediyor.

Avrupa'nın bir diğer önemli ligi Norveç Eliteserien, 16 Haziran'da perdelerini açıyor.

Futbolseverler bu heyecanı Eurosport ekranlarından takip edebilecek.

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    Her hafta en az iki maç canlı olarak Eurosport 1 ve Eurosport Player'dan yayınlanacak.

    Ligin ilk haftasında ise dört maç canlı olarak ekranlara gelecek.

    Eliteserien'de ligin ilk haftanın programı şu şekilde:

    16 Haziran Salı

    Aalesund - Molde (19:00)

    Odds BK - Sandefjord (19:00)

    Rosenborg - Kristiansund BK (19:00)

    Stabaek - Mjondalen (19:00)

    Viking - Bodo / Glimt (19:00)

    Sarpsborg 08 - Valerenga (19:00)

    Haberin devamı aşağıda

    17 Haziran Çarşamba

    Start - Stromsgodset (19:00)

    Haugesund - Brann (21:30)

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