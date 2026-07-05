Norveç’e yenildikten sonra… Avrupa kompleksi Brezilya’yı altıncı kez vurdu!

Brezilya, Pazar günü Norveç’e Erling Haaland’ın attığı iki golle (1-2) yenilerek 2026 Dünya Kupası’na veda etti ve 2002 finalinden bu yana eleme turlarında Avrupa takımlarına karşı üst üste yedinci kez başarısızlık serisini sürdürdü.

"Seleção", Avrupa takımları karşısında yaşadığı acı başarısızlıklar dizisine yeni bir sayfa daha ekledi. Bu seri, 2006 yılında çeyrek finalde Fransa'ya (0-1) yenilerek elenmesiyle başlamış, ardından 2010 çeyrek finalinde Hollanda karşısında (1-2) yaşanan hayal kırıklığıyla tekrarlanmıştı.

2014'te Brezilya, yarı finalde Almanya'ya karşı kendi sahasında tarihindeki en ağır yenilgiyi utanç verici bir skorla (1-7) yaşadı; ardından 2018'de çeyrek finalde Belçika'ya (1-2) yenildi, ardından 2022 çeyrek finalinde Hırvatistan’a normal ve uzatma sürelerinde 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında 2-4 yenildi.

Eleme turlarında Avrupa takımlarına karşı üst üste altıncı mağlubiyetini alan Brezilya, psikolojik engelin hâlâ devam ettiğini teyit ediyor. Brezilya’nın eleme turlarında bir Avrupa takımına karşı son galibiyeti, 2002 finaline kadar uzanıyor; o maçta Almanya’yı 2-0 yenerek beşinci şampiyonluğunu kazanmıştı.