Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir destek aldı. FK Bodø/Glimt'in kalecisi Nikita Haikin, birkaç gün önce Norveç vatandaşı oldu ve büyük olasılıkla Dünya Kupası kadrosunda yer alacak.

Haikin, otuz yıl önce İsrail'de Rus bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Haikin iki yaşındayken ailesi Rusya'ya geri taşındı. Gençlik yıllarında birçok Rus genç milli takımında forma giydi.

A milli takımda forma giyme şansı bulamadı. 2015 yılında ilk ve tek kez milli takıma çağrıldı. Ancak her iki maçta da yedek kulübesinde kaldığı için Rusya milli takımında ilk kez forma giyme şansı bulamadı.

Haikin, 2019'dan beri Bodø'da oynuyor ve burada takımın vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi. Kaleci, Avrupa'da başarılar yaşadı; bunların en önemlisi bu sezonki Şampiyonlar Ligi kampanyasıydı. Norveçliler, Haikin'in de katkısıyla son 16 turuna kadar yükseldi.

Norveç'in sürpriz takımındaki performansına rağmen, son yıllarda Rusya milli takımına çağrılması çok uzak bir ihtimaldi. Bunun nedeni, Ukrayna'ya verdiği açık destek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı tutumuydu.

Haikin'in Rusya formasıyla hiçbir milli maçta forma giymemiş olması, FIFA nezdinde Norveç futbol milliyetine geçişinin bir formalite olması gerektiği anlamına geliyor.

Haikin'in bir sonraki milli maç dönemi için kadroya çağrılabilecek olması, milli takım için ciddi bir destek anlamına geliyor. Ørjan Nyland normalde tartışmasız bir numaralı kaleci, ancak Sevilla'nın kalecisi tüm sezon boyunca LaLiga'da yedek kulübesinde oturuyor ve bu da baş ağrıtıcı bir durum.

Egil Selvik (Watford) ve Viljar Myhra (Odense BK), milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken için diğer iki seçenek olsa da, Nyland'ın az süre almasına rağmen kaleci pozisyonu için rekabet etmek zorunda kalmayacak gibi görünüyor.

Solbakken, Norveç medyasına Haikin'in Dünya Kupası kadrosuna girme konusunda "bir seçenek" olduğunu zaten belirtmişti. Cumartesi günü Haikin için pek de iyi bir gün değildi. Şampiyon Viking FK ile oynanan zorlu maçta tam beş kez topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı: 5-0.