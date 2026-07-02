Noa Vahle ve Hélène Hendriks, Salah-Eddine’in açıklamasına oldukça şaşırdı

Noa Vahle ve Hélène Hendriks, Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımının elenmesinin ardından Anass Salah-Eddine’in yaptığı açıklamalara şaşırdılar. Faslı sol bek, maçın ardından Oranje’yi yenmek için ekstra motive olduğunu söyledi.

Maçın hemen ardından Salah-Eddine ile konuşan Vahle, onun ne kadar coşkulu olduğunu fark etti. Vahle, HNM podcast’inde şöyle geriye dönüp baktı: “Maçtan sonra Anass Salah-Eddine ile bir röportaj yaptım. Tabii ki Amsterdam’da doğup büyümüş. Tüm gençlik eğitimini Hollanda’da tamamladı ve sonunda Fas’ı seçti. Dünya Kupası’nda yer alması onun için elbette çok harika bir şey.”

Vahle’ye göre, savunma oyuncusuna Hollanda’ya karşı oynamak nasıl bir duygu olduğunu sorduğunda özellikle onun ışıltısı dikkatini çekti. “Gözlerindeki o ışıltı. Hollanda’yı yenmek için o kadar motive olmuştu ki.”

Hendriks daha sonra Salah-Eddine’in Hollanda milli takımında yer alma şansı olup olmadığını merak ediyor. Vahle bunun mümkün olduğunu düşünüyor, ancak bir not ekliyor. “Uzun vadede şansının olabileceğini düşünüyorum. Ancak onun pozisyonunda Oranje’de rekabet çok büyük. Fas’ta da öyle, ama belki de Hollanda’daki rekabet sonuçta biraz daha fazlaydı.”

Hendriks, Salah-Eddine’in nihayetinde Fas’ı seçmesini gayet iyi anladığını söylüyor. “Bu sayede Dünya Kupası’nda oynayabiliyorsa, bu seçimi çok iyi anlıyorum. Üstelik o konuda daha güçlü bir bağ hissetmiş olmalı. Belki ailesinin isteği de bu kararda rol oynamıştır.”

Yine de maç sonrası yapılan röportaj Hendriks’in aklından çıkmıyor. “Röportajı dürüst buldum, ama sen her şeyi burada, Hollanda’da yaptın. O halde Hollanda’yı bu kadar çok yenmek istemen oldukça tuhaf. Her zaman motive olmalısın, ama bu durum dikkatimi çekti. Oranje’de daha az şans bulduğu için bunun arkasında belki de belli bir kin olup olmadığını merak ettim.”

Vahle böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyor. Salah-Eddine’in tam tersine birçok arkadaşının Hollandalı olduğunu söylediğine dikkat çekiyor. Yine de farklı bir tepki bekliyordu. “Belki biz bunu hiç anlamıyoruz, ama bir yerlerde çelişkili duygular içinde olduğunu da söyleyeceğini ummuştum.”

Hendriks de bu görüşe katılıyor. “Ben de tam olarak bunu kastediyorum. Tüm futbol eğitimini Hollanda’da aldı. Elbette kazanmak istersiniz, ama Hollanda’nın elenmiş olmasına karşı biraz olsun üzüntü duyacağını da beklerdim. Bunu göremedim. Tabii ki bu onun hakkı ve bu yüzden uykularım kaçmıyor, ama yine de dikkatimi çekti.”

Oranje’yi mağlup ettikten sonra Salah-Eddine, Vahle’ye ekstra motivasyonunun nereden geldiğini açıkladı. “Bu çok özel bir duygu. Bir yıl öncesine kadar hâlâ Jong Oranje’de oynuyordum ve Avrupa Şampiyonası’nda yer almıştım. Sonra takım değiştirdim ve şimdi Oranje’ye karşı oynamak gerçekten çok özel bir şeydi.”