Noa Vahle: "O gerçekten tamamen çıldırmış! Tamamen kafayı yemiş!"

Noa Vahle, HNM podcast'inde Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın bazen alışılmadık antrenman yöntemlerinin hayranı olmadığını söylüyor.

“Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta,” diyor Vahle, Hélène Hendriks ve Merel Ek ile birlikte hazırladığı podcast'te. “O deli! O gerçekten tamamen deli. O tamamen kafayı yemiş, değil mi Hélène?”

“Arsenal bu sezon çok iyi gidiyordu,” diyor Vahle. “Ama şimdi Manchester City ile şampiyonluk yarışı yeniden çok heyecanlı hale geldi. Yani belki de son anda şampiyonluğu kaçıracaklar.” The Gunners, Premier League sıralamasında lider konumda, ancak üç puan geride olan Manchester City'den bir maç fazla oynadı.

“O çocuklar çok büyük baskı altında. Arteta yedi yıldır Arsenal’de ve bir kez olsun şampiyon olmak zorunda. Bu yıl, bunun gerçekleşmesi gereken yıl olmalı. Şu anda işler pek yolunda gitmiyor ve o da bir sürü tuhaf şey yapmaya başladı.”

Vahle birkaç örnek veriyor. “Çok yüksek sesli İspanyol müziği çalan hoparlörler kuruyor.” Hendriks ekliyor. “Herkese çok pahalı bir dolma kalem verip antrenmandan sonra on kez ‘şampiyon olacağız’ yazmalarını istiyor.”

“En tuhaf şeyleri uyduruyor!” diye devam ediyor Vahle. “Arsenal’in büyük yıldızı olsaydım şunu derdim: alnına bir dokun. Kulüpte bir labrador gezdiriyor, çünkü bunun stres azaltıcı etkisi var.”

“Sonuçta önemli olan, takımını maça nasıl hazırladığın,” diyor Vahle. “Bunu Ruud Gullit’e, Marco van Basten’e, René van der Gijp’e sor, hepsi de şöyle der: ‘Biraz normal davran, topu doğru renge pasla yeter.’”

Muhabir, son olarak geçen sezonun Ajax’ını örnek göstererek şu sonuca varıyor. “Aynı şey, şampiyonluk kelimesini ağzına almak istemeyen Francesco Farioli için de geçerliydi. O zaman ben de diyorum ki: Tanrım, çocuklar…”