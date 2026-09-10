İtalyan gazeteci Alessandro Alciato, Noa Lang'e verilen disiplin cezasıyla ilgili daha fazla açıklık getirdi. Hollandalı oyuncu, Napoli'nin çarşamba akşamı Arsenal ile oynadığı maçın (0-1) kadrosunda yer almadı.

Sportif direktör Giovanni Manna, maç öncesinde La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, “Dün (salı, ed.) antrenman sırasında uygunsuz davrandı” dedi. “Noa zaten özrünü sundu ve konu kapandı. Arsenal maçını tribünden izleyecek, ardından yeniden takıma uygun durumda olacak.”

Manna, antrenmanda tam olarak neler yaşandığı konusunda ayrıntıya girmeyi reddetti ancak İtalyan gazeteci Alciato daha fazlasını biliyor. Amazon Prime'da çarşamba akşamı Lang'in neden cezalandırıldığını anlattı.

“Her şey, dünkü antrenmanda Antonio Vergara'nın yaptığı hatalı bir pasla başladı. Lang bununla pek iyi başa çıkamadı. Teknik direktörün hoşuna gitmeyen şeyler söyledi, özellikle de bunu söyleme biçimi nedeniyle. Olay hatta öyle bir noktaya geldi ki Allegri onu antrenmandan gönderdi.”

“Çarşamba sabahı Lang, teknik direktörden, kulüpten ve takım arkadaşlarından özür diledi. Ancak net bir mesaj verilmesi gerekiyordu ve bu yüzden bu maç için kadro dışında bırakıldı. Bir sonraki maçtan itibaren yeniden normal şekilde kadroya alınabilir.”

Lang'in, Allegri'nin selefi Antonio Conte ile çok kötü bir ilişkisi vardı. Kanat oyuncusuna göre geçen sezon artık takımdan ayrılmış olan teknik adam tarafından iyi muamele görmedi. Eski PSV oyuncusu, devre arasında Galatasaray'a kiralık gitmeyi tercih etti. Lang yazın Napoli'ye döndü ancak ilk 11'de yeri yok.

Napoli, yeni Serie A sezonuna dramatik bir başlangıç yaptı. Genoa karşısındaki galibiyetin (0-2) ardından Como'ya (1-2) ve Inter'e (3-2) yenildi. Allegri'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk hafta maçında da çarşamba akşamı Arsenal karşısında yetersiz kaldı. Maçın tek golünü bitime çeyrek saat kala Martin Ødegaard attı.