N'Koudou'dan 112 km'lik füze
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Salgın arasından sonra lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, konuk olduğu Denizlispor'u 5-1'le geçerek yeniden yüzleri güldürdü.
Kevin N'Koudou'nun maçı 3-1'e getiren golü ise görülmeye değerdi. Fransız yıldız, Burak Yılmaz'la yaptığı verkaç sonrasında topu kontrol etmeden sert bir şekilde kaleye yolladı ve fileleri sarstı.
beIN Sports'un verilerine göre N'Koudou vurduğu anda topa 112 km hız kazandırdı.
Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden Fransız yıldız, son olarak 27 Aralık'ta Gençlerbirliği filelerini sarsmıştı.
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