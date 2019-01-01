N'Koudou resmen Beşiktaş'ta

Siyah beyazlı ekip, Tottenham'ın 24 yaşındaki Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Beşiktaş, son günlerine girilen transfer döneminde bir hamle daha yaptı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği 'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

2016 yazında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'dan Tottenham'a transfer olan N'Koudou, Londra ekibinde forma giydiği dört sezonda 38 maça çıktı, 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Fransız oyuncu, 2017-18 sezonunda 'ye, 2018-19'da ise 'ya kiralanmıştı.