N'Koudou resmen Beşiktaş'ta
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Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Beşiktaş, son günlerine girilen transfer döneminde bir hamle daha yaptı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Tottenham'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
2016 yazında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Tottenham'a transfer olan N'Koudou, Londra ekibinde forma giydiği dört sezonda 38 maça çıktı, 3 gol atıp 5 asist yaptı.
Fransız oyuncu, 2017-18 sezonunda Burnley'ye, 2018-19'da ise Monaco'ya kiralanmıştı.