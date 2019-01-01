N'Koudou, Beşiktaş'ı tercih etme nedenini açıkladı

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi N'Koudou, Beşiktaş'a transfer olmadan önce takımın başarılarından haberdar olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, 'de yaşamanın hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

formasıyla dikkat çektikten sonra 2018-19 sezonunun ikinci yarısını 'da geçiren Fransız futbolcu, yaz transfer döneminde 4 milyon euro karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

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Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun sorularını yanıtlayan N'Koudou, siyah beyazlı ekibi neden tercih ettiğini "Burayı tercih etmemin iki nedeni var. Birincisi; Müslüman bir ülkeye geldim, bu benim için çok önemli. Türkiye hayatımı kolaylaştıracak. İkincisi; Süper Lig'i fazla tanımıyorum ancak Beşiktaş'ın başarılarını biliyordum. Bu takımda üst düzey futbolcular oynuyordu, şimdi de oynuyorlar. Kulübün imkânları ve stadyum harika. Aile ortamına sahibiz. Gelmeden önce bana Beşiktaş taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu söylemişlerdi. Ancak ne kadar beklerseniz bekleyin, insan biraz şaşırıyor. Çünkü atmosfer muhteşem." sözleriyle ifade etti.

2016'da 'dan Tottenham'a transfer olmasından dolayı pişmanlık duymadığını ifade eden N'Koudou, "Orada gerçekten çok şey öğrendim. Gittiğimde 20 yaşındaydım. Çok büyük oyuncularla, çok büyük deneyimler yaşadım. Oynamadığım dönemlerde hiçbir zaman vazgeçmedim. Gittiğimde gençtim, çok şey öğrenmiş bir futbolcu olarak ayrıldım." diye konuştu.

N'Koudou bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de iki maçta görev aldı.