Niko Kovac’tan gelecek açıklaması

Bayern Münih’in geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı Niko Kovac, gelecek sezon yeniden takım çalıştırmayı istediğini söyledi.

Nikoa Kovac yaptığı açıklamada “Antrenörlüğe dönmek için sabırsızlanıyorum. Yavaş yavaş bu heyecanı yeniden hissetmeye başladım. Yazın çalışmaya başlarım diye düşünüyorum. Hedefim bunu gerçekleştirmek” dedi.

Kovac, “Bana değer verilecek bir yere gitmek istiyorum. Bir proje olmalı, bir şeyler yaratılmalı. Bu çok önemli” diye konuştu.

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Öte yandan Berliner Kurier gazetesi, ekibi Hertha Berlin’in Jürgen Klinsmann’ın yerini Niko Kovac’la doldurmak istediğini yazdı.

Gazetenin haberine göre Preetz, futbolculuk döneminde 8 sezon Hertha Berlin forması giyen Kovac’ı teknik direktörlük görevine getirmek istiyor.

Hertha Berlin Genel Müdürü Michael Preetz geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “Niko’ya (Kovac) birçok teklif geleceğini herkes biliyordur” diyerek anlaşmanın kolay olmayacağını ima etmişti.