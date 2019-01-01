Niko Kovac'ın gözü Arsenal'de

Bayern Münih'in eski teknik direktörü Niko Kovac, Arsenal'in başına geçmek istediğini kulüp yönetimine iletti.

ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir göreve başlamayan Niko Kovac gözünü 'e dikti.

Kasım ayında Bayern Münih'ten ayrılan ve yerini yardımcı antrenör Hansi Flick'e bırakan 48 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Arsenal yönetimi ile iletişime geçti.

Kovac ve temsilcileri 7 Aralık Cumartesi günü - maçını Goodison Park'ın protokol tribününden izlerken görüntülendi. Kovac'ın maçı yerinden takip etmesi, Marco Silva'nın yerine Everton'ın başına geçebileceği yönünde dedikoduların ortaya çıkmasına sebep oldu. Ancak Kovac bu iddiaları yalanlamıştı.

8 Kasım Pazar günkü Aston Villa- maçını da yerinde izledikten sonra Londra'ya geçecek olan Kovac, 9 Kasım Pazartesi Arsenal - maçını izlemek için Emirates'teki yerini alacak.

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Her ne kadar İngiltere'ye kısa süreli bir mola için geldiğini söylese de Kovac, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Emery'nin boşluğunu doldurmak ve Arsenal'in başına geçmek istiyor.

Arsenal'de ise Emery'den sonra takımın başına geçen Freddie Ljungberg de kötü gidişatı durdurmaya yetmedi. 2-2 biten Norwich maçından sonra Arsenal, 'a 2-1 mağlup oldu. Yönetimin bu sebeple Ljungberg ile devam etmeyi düşünmediği ve potansiyel adaylarla görüşmeye başladığı öğrenildi. Kovac ise bu adaylar arasında yer alıyor.

Adaylar arasındaki diğer isimler ise Massimiliano Allefri ve Mikel Arteta.