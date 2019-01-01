Niko Kovac: Renato Sanches bizimle kalacak

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, Portekizli orta saha Renato Sanches'in takımda kalacağını ifade etti.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, adı transfer dedikodularına karışan Portekizli genç yıldız Renato Sanches'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Paris Saint-Germain'in Renato Sanches'le ilgilendiğini belirten Kovac, ''Geçmişte ilgi duyuyorlardı, halen onunla ilgileniyorlar. Ancak ben transferin gerçekleşmeyeceğini ilettim. PSG'nin orta sahada yaşadığı sorunu biliyorum ama bu bizim sorunumuz değil. Renato'dan memnunum ve ikinci yarıda daha iyi olacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

21 yaşındaki Sanches, bu sezon şu ana kadar Bayern Münih'te 16 resmi maçta görev şansı buldu ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.

2016 yazında Benfica'dan 35 milyon euro'ya transfer edilen Renato Sanches, Kovac takımı devralana kadar Alman devinden ayrılacağı sık sık konuşuluyordu.