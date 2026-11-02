Nico Schlotterbeck, cumartesi akşamı Bayern Münih ile 2:2 biten maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkıp Bundesliga'nın bu önemli karşılaşması hakkında altı dakika konuşurken son derece sakin görünüyordu. Borussia Dortmund kaptanının sözleri boyunca sergilediği inanç ve özgüven, maçın gidişatı ve alınan puan düşünüldüğünde şaşırtıcı değildi.

Ancak söyledikleri, henüz sona ermiş bir maçın kısa vadeli değerlendirmesinden fazlasını içeriyordu. Schlotterbeck, BVB'nin bu sezon önceki yıllara kıyasla bir şeyler başarabileceğini hissediyor gibi görünüyor. "Takım iyi" dedi ve takımdan ziyade bazı oyunculara işaret eden şu gerekçeyi sundu: "Hatta bazı oyuncuların aslında ne kadar iyi olduklarını bilmediklerini düşünüyorum."

Schlotterbeck, hangi takım arkadaşlarını kastettiğini açıklamadı. Ancak Joane Gadou şüphesiz iyi bir tahmin olurdu. Yeteneği, potansiyeli ve bugüne kadarki gelişimiyle 19 yaşındaki stoper, BVB'ye bonuslarla birlikte 25 milyon avroya kadar mal olabilecek olsa da giderek gerçek bir fırsat transferi olduğunu kanıtlıyor.

1,95 metre boyundaki Gadou'nun sahip olduğu özellikler, bu genç yaşında bile etkileyici. Üstün fiziği sayesinde bire bir mücadelelerde tavizsiz, agresif ve inatçı oynuyor. Bu dev yapılı oyuncuya karşı bir ikili mücadeleyi kazanmak hiç de kolay değil.

Getty Images

Gelecek maçlar BVB Şampiyonlar Ligi 15:00 BET

Joane Gadou, Bundesliga'nın en hızlı üçüncü oyuncusu

Buna şaşırtıcı hızı da ekleniyor. Bundesliga'da geride kalan sekiz haftada yalnızca dört oyuncu 36 km/sa hızın üzerine çıktı. Gadou, 36,55 km/sa ile 36,58 km/sa hıza ulaşan Mainzlı Sheraldo Becker'in ve 36,7 km/sa ile zirvede yer alan Bayern Münihli Alphonso Davies'in hemen arkasında, üçüncü sırada bulunuyor.

Fransız oyuncu bu kozunu ustalıkla kullanıyor. Hızını zaman zaman öylesine patlayıcı ve dinamik biçimde ortaya koyuyor ki neredeyse hiçbir rakip ondan kaçamıyor. Çoğu zaman Dortmund'un geride kalan tek savunmacısı olarak görev yaptı. Şimdiden, kaleye doğru tek başına ilerleyen bir rakibi sprint atarak yakalayıp durdurduğu çok sayıda pozisyon bulunabilir.

Topla oynarken de giderek gelişiyor. Gadou, orta sahaya ve hücumun son bölgesine top sürmeyi seven, böylece sayısal üstünlük yaratabilen bir oyuncu. Başlangıçta bu konuda her zaman doğru dengeyi bulamıyordu; pasları da zaman zaman özensizdi. Ancak artık takım arkadaşlarını oyuna sokmak için daha sık uygun pas açıları buluyor. Gadou, "hat kıran paslar" kategorisinde olduğu gibi müdahalelerde ve topu yeniden kazanmada da Bundesliga'nın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

Getty Images

Kovac, Joane Gadou hakkında: "Onu görmek istediğim seviyede değil"

Sportif direktör Ole Book, oyuncunun topla gösterdiği olumlu gelişim sorulduğunda cumartesi günü şunları söyledi: "Kesinlikle. Son haftalarda gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında her hafta oyunundaki bir yönü geliştiriyor. Teknik ekip onunla gerçekten çok ama çok titiz biçimde çalışıyor. Sürekli toplantılar ve analizler yapılıyor. Gelişiminin haftadan haftaya görülebildiğini düşünüyorum."

Teknik direktör Niko Kovac'ın Gadou ile özel olarak bireysel çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Bu çalışmaların pozisyon alma ve kafa vuruşlarını kapsadığı söyleniyor. Özellikle hava toplarında tekniğini geliştirmesi gerekiyor. Gadou şimdiye kadar hücumdaki duran toplarda neredeyse hiç belirleyici bir rol oynamadı. Bu da kadronun en uzun oyuncusunun bu alanda henüz kullanılmamış önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Kovac, kısa süre önce açıkladığı gibi fiziksel açıdan da ondan daha fazlasını bekliyor: "Joane çok iyi gelişti, gerçekten ilerleme kaydediyor. Onun durumu, genç yaşta buraya gelen diğer bütün oyuncularla aynı: Fiziksel açıdan da gelişmek için zamana ihtiyaçları var. İyi yolda, iyi bir seviyede ama onu görmek istediğim seviyede değil."

IMAGO

Joane Gadou, Bayern karşısında mükemmel bir performans sergiledi

Gadou, Salzburg'dayken pek alışık olmadığı, haftada sürekli iki maç oynanan yoğun tempoya şimdiye kadar iyi ayak uydurdu. Oynanan 14 resmî maçın 13'ünde forma giydi. Bunların 11'ine ilk 11'de başladı, dokuzunda ise 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

Hafta sonunda Münih'te 87 dakika oynadı; Fabio Silva'nın iki dakika sonra attığı geç beraberlik golünü kulübeden izledi. Öncesinde, dörtlü savunmada sağ bek olarak üstlendiği sürpriz rolde mükemmel bir izlenim bırakmıştı. Üstelik bu, Münih'te oynadığı ilk büyük maçtı.

Beş müdahale, dokuz kez topu yeniden kazanma, üç uzaklaştırma, kazanılan sekiz ikili mücadele ve iki denemede iki başarılı dripling: Bunlar olağanüstü rakamlar. Dortmund'un savunma hattını belirgin biçimde öne çıkarıp Bayern Münih'e daha ileride baskı yapabilmesinde özellikle Gadou'nun hızı ve ikili mücadelelerdeki gücü etkili oldu.

Getty Images

BVB'nin yeni transferi Joane Gadou "inanılmaz bir potansiyele sahip"

Book, "Fiziksel açıdan, savunmada ve ikili mücadelelerde inanılmaz bir potansiyele sahip" dedi. "Bunlar bir araya gelirse gelecekte ondan çok memnun kalacağız." Gadou fiziksel olarak daha da güçlenir ve gelişimini, özellikle de şimdiye kadarki hızıyla sürdürürse geleceğine ilişkin sorular, bugün düşünüldüğünden çok daha kısa sürede önem kazanabilir.

İki kez U21 millî takımında forma giyen oyuncunun BVB ile 2031'e kadar sözleşmesi var. Yetenekleriyle Premier League'e kusursuz biçimde uyum sağlayabileceği açık. Gadou'nun adının İngiltere'deki transfer söylentilerinde ilk kez duyulması muhtemelen uzun sürmeyecek.

Geçen yaz, şu sıralar formsuz olan Felix Nmecha'nın olası ayrılığı hakkında çok sayıda spekülasyon yapılmıştı. Nmecha, Dortmund'un 100 milyon avroluk bir sonraki oyuncu satışı için potansiyel aday olarak görülüyor. Ancak Gadou böyle devam ederse ikisi arasında bir gün yakın bir yarış yaşanabilir.

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları